YOHO Hub II折實均呎1.4萬 重返7年前 兩房683萬入場 代理：現樓低開勢冰封區內二手

明報記者 歐陽慧恩

新地副董事總經理雷霆形容，是次定價屬「隨行就市價」，考慮到位置與景觀的分別，並表示下半年美國聯儲局有望減息，加上中港融合推動經濟，料下半年樓價有上升動力。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目將即日起開放8座現樓示範單位予公眾參觀，並於周五起正式收票，將視乎收票情况再決定加推。

新地雷霆：定價屬「隨行就市價」

事實上，The YOHO Hub II需經行人天橋前往元朗站，為鐵路沿線項目，8座單位的景觀亦料以樓景為主，部分單位或受青山公路車聲影響，反觀第B期則正正位於元朗站上蓋，景觀亦較開揚。提供939伙的The YOHO Hub II，首批單位均位於8座，實用面積由467方呎至905方呎，兩房佔71伙，三房佔117伙，最高折扣15.5%，折實價由682.92萬至1299.86萬元，折實呎價由13,008元至15,544元。

首批入場單位為8座3樓D室，實用467方呎，兩房間隔，均呎14,624元，對比第B期的首批入場單位1座6樓F室，實用325方呎，一房間隔，當時訂價778.6萬元，若採45天即供最高折扣12%，折實價為685.1萬元，呎價約2.1萬元，上述II期入場單位呎價，比B期入場單位呎價低約三成。至於三房入場單位為3樓C室，實用537方呎，三房兩廁間隔，採開放式廚房設計，折實777.56萬元，呎價14,480元。

低兩年半前B期首批折實均呎三成

參考同區二手屋苑新近成交呎價，目前Grand YOHO平均成交呎價約1.54萬元，樓齡約14年的YOHO Midtown平均呎價亦達約1.38萬元，美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，該盤定價低於預期，並較同系Grand YOHO二手呎價低約一成，甚至比近期同系一手貨尾成交呎價低約兩成，料將冰封區內二手市場。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，多個鐵路盤連環推售，發展商低價開售可起震撼作用，估計首張價單將「一Q清袋」，由於內地買家近年擔心「爆雷」（即未能如期收樓），故較傾向購入現樓物業，而項目已獲滿意紙，料可吸引內地買家，估計內地客將佔三成。