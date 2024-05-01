朗賢峯周六次輪推售248伙

資策（0497）佐敦高臨同樣於明日截票，周五以價單或招標形式發售110伙。資策副常務董事（住宅銷售）畢子鴻稱，該盤自上周五起收票，5日暫收近1500票，當中大手買家估計有約10多組。

上月一手沽1850伙 「撤辣」後破6000宗成交

綜合市場資訊，4月全月整體一手成交累錄約1850宗，雖較3月全月約4170宗按月跌56%，但事實上，自2月底「撤辣」後已累錄逾6000宗一手成交，更不乏公司客掃入超級豪宅個案。建灝旗下赤柱ONE STANLEY，有本地公司客斥近1.74億元購入兩伙花園複式戶連雙車位，為第10座地下及1樓A、B室，實用各2466方呎、4房4套間隔，花園面積共1636方呎，呎價3.52萬元，買家採240天即供付款。

長實（1113）旗下港島半山波老道21 BORRETT ROAD，繼3月以2.18億元標售一伙5房單位連雙車位後，新推出12樓6號單位於周六至5月17日期間招標。另合景泰富（1813）與龍光（3380）旗下鴨脷洲凱玥，最新以5800萬元售出第5座7樓B室，實用1944方呎4房戶，連1車位，實呎2.98萬元。