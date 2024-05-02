4月整體物業註冊料撲萬宗

「撤辣」效應 創近3年按月新高

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，4月各類物業註冊量中，以住宅物業而言，在不包括一手公營房屋下，4月首29日一手私樓、二手住宅註冊量合共錄8616宗，較3月全月錄4186宗，大幅高出4430宗或約1.05倍。劉續稱，4月土地註冊處的註冊數字，主要是反映政府全面「撤辣」後，住宅成交量大幅攀升的市况，按月增幅亦明顯較同期整體物業更大；同時，同期一手公營房屋買賣註冊錄205宗，較3月全月錄63宗，增加142宗或2.3倍。

非住宅方面，4月首29日工商舖註冊量合共錄281宗，較3月全月212宗，增加69宗或約33%；不過，純車位及其他買賣註冊，4月暫錄368宗，較3月全月552宗，跌184宗或約33%，原因是3月純車位買賣註冊量偏高，而當中有不少是鰂魚涌太古城車位的買賣註冊登記，估計屬拆售個案。