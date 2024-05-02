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緹山首錄二手成交 洋房料1.4億沽兩年蝕23%

【明報專訊】數年前高價成交的個別豪宅物業，現時要蝕讓離場；市場消息指出，九龍半山龍駒道緹山首錄二手成交，屬單號洋房，實用面積2846方呎4房3套間隔，附平台、花園和天台等，原業主登記名字為普通話拼音，料具內地背景，去年低調放售，當時叫價2.25億元、去年底至近日持續劈價，終以約1.4億元易手、實呎4.91萬元，即累減8500萬元或38%；原業主2022年2月以逾1.81億元一手購入，持貨2年，物業貶值逾4100萬元或23%。

嵐山3房業主損手逾兩成

大埔鳳園嵐山亦錄蝕讓成交；市場消息稱，屋苑第9座高層單位，實用面積905方呎3房戶、外望山景，原業主以900萬元放售，議價後以889萬元易手、實呎9823元，即減價11萬元或1%。

據悉，上述單位為2015年7月發展商開售時的現樓示範單位，連家俬裝修購入，當年購入價為1096萬元，較同類單位平均成交價約870萬元，高約226萬元或26%，意味原業主帳面蝕207萬元或19%，計算雜費後，有機會實蝕逾257萬元或23%。

中原區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區4月全月錄約100宗二手成交，較3月跌約55%，其中濱景花園新錄成交，為第2座中層C室，實用面積544方呎3房連套房間隔，原業主以820萬元放售，議價後減價120萬元或15%後、以700萬元易手、實呎1.28萬元；原業主2012年以455萬元購入，持貨約12年，帳面賺約245萬元或54%。

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