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環角道洋房月租逾10萬 呎租44元

【明報專訊】暑假未致，雖然目前屬住宅租務淡季，但市區豪宅仍然不乏大額成交；美聯物業首席助理聯席董事羅文駒表示，市場對南區赤柱豪宅的租盤需求殷切，其中環角道33號一個洋房大宅租盤，實用面積2362方呎，新近以月租約10.5萬元成交、實用呎租44元。

業主為內地人 享2厘回報

上述環角道33號洋房，實用面積約2362方呎，為區內罕有豪宅租盤，翻查資料，業主為內地人士；物業現時獲同區客垂青，以月租約10.5萬元計，實用呎租約44元；以業主2012年以約6400萬元購入價計，享租金回報率約為2厘。

近年不乏內地生承租的西環南里壹號，亦新錄租務成交。中原地產分區營業經理梁學文表示，南里壹號高層3室，屬實用面積268方呎1房間隔、望西環市景，業主叫價2.1萬元，微減500元或2.4%後，以2.05萬元租出，實用呎租近77元，新租客為同區客。

南里壹號1房呎租高見77元

梁學文續稱，業主2014年以665萬元一手購入，持貨約10年，享約3.7厘租金回報率。

另一方面，荃灣西海之戀‧愛炫美亦新錄租務個案，美聯物業高級分區營業經理梁仲維表示，屋苑第3B座高層D室，實用面積530方呎兩房戶型，業主日前叫價2.2萬元放租，即獲內地專才垂青，即睇即零議價承租，實用呎租約42元；業主2017年7月以843.6萬元一手購入，現享租金回報率約3.1厘。梁仲維指出，荃灣區4月全月住宅租務成交，合共錄得約190宗。

內地專才2.2萬零議價租海之戀兩房

九龍方面，香港置業首席聯席董事謝啟源表示，荔枝角西九四小龍之一泓景臺第2座高層A室，實用面積約466方呎、屬兩房間隔，望內園景，業主以1.85萬元放租後獲區內客洽詢，經議價後僅減價500元或2.7%，以1.8萬元租出，實用呎租約39元，新租客為一對夫婦，睇樓後決定承租；業主於2014年以約623萬元購入，現享租金回報率約3.5厘。

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