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峻譽‧渣甸山示範單位 今起可預約參觀

【明報專訊】上月已上載樓書的中信泰富渣甸山大坑道峻譽‧渣甸山，昨先向傳媒展示兩個示範單位，並由今日起接受公眾預約參觀。其中一個以第2座8樓D室為藍本，實用面積435方呎兩房間隔，採開放式廚房設計，為屋苑面積最細戶型。

另一示範單位以第2座8樓A室為藍本，實用面積687方呎、兩房1套間隔，同樣採開放式廚房設計，主人房連接衣帽間。項目樓花期約22個月，示範單位設於金鐘中信大廈5樓，全盤共設114伙。

中信泰富物業代理董事李肇文表示，將視乎客戶反應決定推盤步伐，有機會本月開售，強調將善價而沽，會先推第2座單位。

ONE STANLEY複式連車位8307萬沽

建灝旗下已屆現樓的赤柱ONE STANLEY，位於10座2樓及3樓天際複式戶，實用2551方呎4房4套設計，另連1089方呎天台等，獲本地客以逾8307萬元連車位購入，實呎32,564元。 建灝同步上載新銷售安排，招標第3座及第5座之6伙特色大宅，其中包括4伙特色複式大宅及兩伙天際平層大宅，實用1910至1931方呎，5月6日至17日招標。項目推售至今約兩周累售10伙，總成交金額逾8.1億元。

此外，成交紀錄冊顯示，合景泰富（1813）與龍光（3380）旗下已屆現樓的鴨脷洲凱玥，透過招標售出第1座10樓A室，實用1956方呎4房單位，連車位成交價5525.82萬元、實呎28,251元。凱玥4月至今累沽14伙，估計吸金總額約8億元。

新地（0016）已入伙約12年的將軍澳天晉，錄近4年來首宗一手成交，第8座45樓C室最新招標以4882.05萬元售出，實用1713方呎3房連儲物室複式戶，連78方呎平台、492方呎天台及車位，實呎2.85萬元，料創天晉一手成交價新高。

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