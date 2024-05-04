高臨售91伙 內地客3800萬掃5伙 YOHO Hub II首日收逾1500票 超額近8倍

【明報專訊】不少內地客趁「五一黃金周」來港，發展商把握時機賣樓，資策（0497） 佐敦高臨昨晚以價單形式首輪開售104伙，截至11時沽出86伙，更有內地客斥3800萬元連掃5伙。項目昨亦透過招標發售6伙特色戶，並即日售出5伙，實呎更高見近3萬元。換言之，項目單日暫累售91伙，即佔全日推售單位110伙的逾八成。發展商稱，短期擬加推。另一邊廂，以折實均呎低見約1.43萬元、重返同系2017年售價的新地（0016）元朗The YOHO Hub II ，以現樓形式搶奪二手客源，市場消息指，項目昨日為首日接受認購登記，即收逾1500票（以本票數目計），以項目首批188伙計，暫超額認購近8倍。