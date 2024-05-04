高臨售91伙 內地客3800萬掃5伙 YOHO Hub II首日收逾1500票 超額近8倍

【明報專訊】不少內地客趁「五一黃金周」來港，發展商把握時機賣樓，資策（0497） 佐敦高臨昨晚以價單形式首輪開售104伙，截至11時沽出86伙，更有內地客斥3800萬元連掃5伙。項目昨亦透過招標發售6伙特色戶，並即日售出5伙，實呎更高見近3萬元。換言之，項目單日暫累售91伙，即佔全日推售單位110伙的逾八成。發展商稱，短期擬加推。另一邊廂，以折實均呎低見約1.43萬元、重返同系2017年售價的新地（0016）元朗The YOHO Hub II ，以現樓形式搶奪二手客源，市場消息指，項目昨日為首日接受認購登記，即收逾1500票（以本票數目計），以項目首批188伙計，暫超額認購近8倍。
此外，樓花期約22個月、中信泰富渣甸山大坑道峻譽‧渣甸山，即日起接受公眾預約參觀設於金鐘中信大廈的示範單位，發展商昨晚上載銷售安排，下周四至7月31日以「即日招標、即日截標」形式推售78伙，佔全盤114伙68%，而是次推出的單位全位於第2座。
約19個月樓花期的高臨，昨於尖東帝苑酒店以價單形式作首輪銷售104伙，A組買家先揀樓，最多可買8伙。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，該行頭籌客斥逾3800萬元連購5伙，據悉買家為內地客。市場消息指出，截至晚上11時，項目已售出86伙，A組時段佔約28伙。首輪銷售前，項目率先招標售出5個特色戶，吸金逾3200萬元。
其中A2座12樓E室，實用232方呎1房間隔，連286方呎平台，以687.9萬元沽出、實呎2.96萬元，為項目暫時最高成交價及呎價，買家採建築期付款。
另外，新地何文田天鑄新錄複式戶一手成交，為第1座21、22樓B室，實用2539方呎5房3套間隔，以逾1.3億元沽出，呎價5.15萬元。
鄰近天鑄、同區鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的朗賢峯第IIB期，今日次輪銷售248伙，至於正進行標售的第IIA期亦累沽42伙，最新售出9伙，包括第1座17樓B室，實用1433方呎4房雙套單位，以3991.8萬元售出、呎價2.78萬元，做價及呎價雙破頂。整個項目開售以來合共沽302伙，吸金逾39億元。
至於啟德跑道區續錄一手成交，恒地（0012）牽頭的天瀧，以作價5860萬元售出第1座23樓A室，實用1428方呎4房間隔，實呎4.1萬元。另中海外（0688） 維港1號再沽3伙，單位實用452至598方呎的兩房及3房單位，成交價892.3萬至1387.1萬元，呎價1.97萬至2.31萬元，共套現逾3400萬元。