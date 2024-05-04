洪水橋厦村新發展區收9宗換地申請

地政總署：短期公布換地標準補價

資料顯示，整個洪水橋規劃的面積達714公頃，政府早在1999年着手規劃，是次洪水橋/厦村新發展區的換地申請，開放約44.8公頃，即約484萬方呎的土地供換地。為加快北都發展，政府去年底修訂原址換地安排，放寬至擁有九成即可申請換全幅土地，其餘一成由政府介入收地再批予申請人，但申請人須按政府要求在發展區內興建指定公共設施，並須全盤為受影響的業權人作出補償，也要就其他土地補十足地價。

在該發展區由2月1日起接受原址換地申請，其中第二期發展用地已於4月30日截止提交申請，而餘下發展用地尚未公布截止日期。地政總署回覆指出，洪水橋/厦村新發展區至今收9宗換地申請，其中一宗已獲接納作進一步處理，餘下8宗申請仍在審理，但未有提及多少宗申請涉及第二期發展用地。獲接納作進一步處理的第19B區非工業用地，並非位於第二期發展用地，而申請地點全為申請人、即億京持有，不涉第三方土地，發展商今年1月底已獲城規會批准其商住發展，准建5幢47層高的摩天住宅大廈，涉約1850伙，另設一幢7層高非住用建築物，擬作零售設施，總樓面約116萬方呎。

雖然地政總署未有披露審理中的申請，但據悉恒地（0012）及新地（0016）亦能受惠於換地計劃。擁有大量農地的恒地，去年年報中曾提及，在洪水橋擁有657萬方呎土地；而新地雖未有披露區內土儲，但過去10年多來透過不同公司購入洪水橋站一帶數幅農地，市場估計兩家發展商亦有提交原址換地申請。