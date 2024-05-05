朗賢峯次輪暫沽近70伙 今早續售

另一邊廂，新地（0016）旗下已屆現樓的元朗The YOHO Hub II部署接力登場，昨日加推94伙，料於短期內公布銷售安排。

朗賢峯IIB期在上月底進行首輪銷售、推售260伙即日沽清後，昨日再接再厲，進行次輪銷售248伙。銷售由大手客組別V組及A組率先揀樓，儘管天文台在早上9時前已發紅色暴雨警告信號，但大批買家仍一早到達項目售樓處等候揀樓。

中原：投資者斥6500萬購5伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄一名投資者斥資逾6500萬元購入5伙，作長線收租之用。美聯住宅部行政總裁布少明稱，該行錄約5組「一客兩食」個案，其中一組斥資約2500萬元購入兩伙。

紅色暴雨警告 B組揀樓延至今日

發展商及後因應天氣持續惡劣，在中午時決定順延B組揀樓安排，並在昨午公布，B組揀樓安排將在今早11時進行，登記人可根據抽籤結果之報到時段出席。綜合市場消息稱，朗賢峯昨日共售出近70伙，佔次輪出售單位248伙的約28%。

另同屬鐵路新盤、新地旗下已屆現樓的元朗The YOHO Hub II，連日來開放現樓示範單位後參觀者眾，發展商昨日加推價單第2號共94伙，單位涵蓋40伙兩房單位和54伙3房單位，整批單位以最高15.5%折扣計，折實平均實呎15,038元，以折實均呎比較，加推94伙較首188伙的折實均呎14,338元，高近5%。據悉，發展商將於短期內公布The YOHO Hub II銷售安排，最快於本周末推售。

YOHO Hub II加推94伙

受惠於同區新盤開售帶動，新地旗下何文田天鑄第2期再錄成交，昨日售出2座5樓A室，實用1722方呎，屬4房雙套間隔，成交價逾3502.88萬元，實呎20,342元。

御皇庭3房630萬易手 料實蝕近兩成

另一方面，二手市場頻錄蝕讓成交，美聯助理營業董事王子超表示，上水御皇庭1座高層C室，實用552方呎，3房向南，原業主在2019年高位以745萬元購入，早前以「蝕本價」690萬元放售，獲區內租客垂青，決定轉租為買，議價後減價60萬元或8.7%，以630萬元易手，實呎11,413元。原業主持貨5年，帳蝕115萬元或15%，若計算交易雜費後，料實蝕135萬元或18%離場。

[香港地產]