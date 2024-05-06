moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美停加息五一效應 5月新盤暫沽400伙 周末兩日售約230伙 朗賢峯IIB期次輪沽逾八成

【明報專訊】今年為樓市全面「撤辣」後首個「五一黃金周」，加上美國聯儲局已連續6次宣布不加息，踏入5月首5日新盤市場暫錄逾400宗一手成交。剛過去周末雖然連場暴雨，一手市場仍錄約230宗成交，當中鷹君（0041）、港鐵（0066） 合作發展的何文田朗賢峯IIB期，於剛過去周末兩日進行次輪銷售，共沽約202伙，佔可售單位248伙逾八成。

明報記者 林尚民

朗賢峯IIB期原於上周六進行次輪銷售，推出248伙，惟受天雨影響，當日只進行大手客組別V組及A組揀樓，而B組揀樓時段則延至昨日進行。項目周六兩組大手客揀樓時段共售出66伙，當中有投資者斥逾6500萬元購入5伙作長線收租，即日套現約9.2億元。昨日該盤進行次輪B組銷售，吸引大批買家到場揀樓。

朗賢峯11日沽504伙 套逾62億

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目次輪銷售兩日共沽出202伙，佔可售單位逾80%，連同第IIA期的招標成交，整個項目短短11日內累售504伙，套現逾62億元。

事實上，五一假期後，除朗賢峯IIB期外，資策（0497） 佐敦高臨亦於上周五以價單形式首輪開售104伙，綜合成交紀錄冊及市場消息，項目累沽約90伙，佔可售單位約87%，銷情不俗。若連同其他樓盤在內，過去5日市場共錄得超過400宗一手成交，當中周末兩日就錄得約230宗買賣。

SEASONS系列踏入5月連沽12伙

另外，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自內地「五一黃金周」長假以來，集團與港鐵合作的將軍澳日出康城SEASONS系列（即包括SEASONS PLACE及PARK SEASONS）續受本地和內地買家捧場，昨連錄4宗成交，而「五一黃金周」長假累計錄得12宗成交。整個SEASONS系列至今售出714伙，佔可售單位逾87%，套現近45.3億元。至於華懋薄扶林域多利道VICTORIA COAST，昨以招標形式售出1伙，為A座16樓單位2，屬3房1套連工作間戶型，實用面積1367方呎，成交價3000萬元，實呎約21,946元。據悉，買家為居於港島區專業人士，預計作自住。項目過去一周已連沽兩伙。

名日．九肚山沽10伙 套近2億

已屆現樓、長實（1113）沙田名日．九肚山，由5月1日至昨日共沽10伙，套現近1.95億元，發展商昨上載最新銷售安排，加推6伙於周四起發售，全為2座實用1213方呎的A室，屬4房雙套房連工作間（附設洗手間）間隔，折實價1725.5萬至2182.8萬元，折實實呎14,225至17,995元，當中低層單位可享池海雙景，而高層單位則享開揚海景及山景。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款