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YOHO Hub II 三日收逾3600票 超額12倍

【明報專訊】雖然過去數日不時大雨，但新地（0016）上周開價的元朗The YOHO Hub II，至昨日共錄逾2萬人次參觀，並收逾3600票，暫超額認購近12倍。市場人士估計，發展商有望開售前再加推，並有機會於周末開售。

The YOHO Hub II於「五．一」前夕以折實均呎14,338元推出首批188伙，重返2017年同站GRAND YOHO 2期水平，吸引市場注視，發展商上周五開始收票，並於周六加推94伙。市場消息稱，項目自上周五，至昨日下午六時，已錄得逾3600個購樓意向登記，若以已公布的兩張價單共282個單位計，暫超額認購近12倍。

另據市場人士指出，The YOHO Hub II分A、B兩組收票，A組買家需至少選購一個實用600方呎以上單位，而B組則未有限制，其中A組買家最多可入4票，包括1張10萬元本票及3張支票，而B組買家則最多可入兩票，包括1張10萬元本票及1張支票。事實上，雖然過去數日本港天氣不穩，但無阻參觀現樓人潮。據了解，現樓示範單位由5月1日開放至昨日，參觀人數累計已錄得超過2萬人次。

峻譽‧渣甸山暫只提供建期付款

此外，中信泰富渣甸山大坑道峻譽‧渣甸山，上周突擊上載銷售安排，推出78伙於周四起進行招標。據項目招標文件所見，發展商暫時僅為買家提供建築期付款方案，並未設即供或提前成交回贈等安排。

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