連場暴雨 十大屋苑周末8成交返單位數

中原地產與美聯統計，十大屋苑周末同錄得8宗成交，按周下跌約27.3%，當中一半屋苑錄零成交，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及沙田第一城；其中荔枝角美孚新邨則錄4宗，已是十大屋苑中最旺屋苑。

美孚周末4宗 3房600萬易手

市場消息稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號高層B室，實用626方呎，3房間隔，以600萬元易手，實呎9585元。原業主2016年以626萬元買入，持貨約8年帳面微蝕26萬元或4%，連使費料實蝕59萬元或約10%。此外，中原地產區域營業經理陳繼成表示，東涌映灣園周末錄1宗成交，位於2座中層F室，實用面積470方呎，以505萬元易手，實呎10,746元。原業主2001年170萬元一手買入，帳面獲利335萬元或近兩倍。

「白居二」客370萬購唐明苑兩房

大批「白居二」客近期積極入市。中原地產分行經理關偉豪表示，將軍澳唐明苑C座高層7室，實用426方呎，兩房間隔，以370萬元未補價易手，實呎8685元。買家為外區「白居二」客，原業主1999年3月以約81.33萬元向房委會一手購入，帳面獲利288.67萬元或逾3.5倍。

大埔中心長情業主28年賺1.5倍

大埔中心有長情業主沽貨勁賺離場個案。中原地產分行經理李嘉龍表示，大埔中心本月開齋，位於23座中層E室，實用325方呎，兩房間隔，以375萬元沽出，實呎11,538元。買家為上車客，原業主1996年以約150萬元購入，帳面獲利約225萬元或約1.5倍。

另利嘉閣分行高級聯席董事何億儂表示，青衣盈翠半島8座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望開揚山景及汀九海景，獲首置客以762.8萬元承接，實呎14,585元。原業主2015年約660萬元購入，持貨約9年，帳面獲利約102.8萬元或15%。