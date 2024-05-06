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專才2.5萬租灣仔囍匯1房 回報2.1厘

【明報專訊】踏入5月，樓市除買賣外，租賃市場亦活躍，市場再錄專才入市租賃個案。中原分行經理姚啟聰稱，租賃需求持續，灣仔囍匯2座高層H室，實用面積443方呎，1房間隔，向東，以2.5萬元租出，實用呎租56元。新租客為專才，業主於2019年以1400萬元購入，持貨約5年，租金回報約2.1厘。

深水埗南昌一號有不足600方呎4房戶剛錄租賃成交。香港置業分行高級聯席董事張志豪表示，南昌一號中層A室，實用面積595方呎，4房間隔，向西南享海景。

南昌一號不足600呎4房租2.4萬

張志豪稱，業主以約2.5萬元放租約兩周後獲外區客洽詢，雙方經議價後以2.4萬元承租，實用呎租約40.3元。租客為大學生，原業主2017年5月以約990.8萬元購入，租金回報約2.9厘。

香港置業分行首席聯席董事謝啟源稱，長沙灣睿峰西翼中層G室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望開揚市景，獲區內客以2萬元承租，實用呎租約46.4元。業主2020年8月以約1013.3萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

睿峰兩房戶租2萬 呎租46元

另外，港鐵天后站上蓋栢景臺，剛錄大額租賃成交。美聯分行首席高級營業經理盧浩表示，栢景臺1座高層H室，實用面積949方呎，3房1套間隔，以月租4.35萬元租出，實用呎租約45.8元。

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