moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新地15商場五一生意增近雙位數

【明報專訊】為迎接內地五一長假商機，新地（0016）旗下多個商場進行大型宣傳，其中包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙嘴新太陽廣場等15商場，早前加推多個消費獎賞優惠，總值逾千萬元，料5月1日至5日期間人流及生意有近雙位數字增長。

新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣稱，今年五一黃金周旅遊模式仍以精華遊為主，各區商場的打卡裝飾位最方便旅客打卡，如大埔超級城的《春日秘密花園》就受喜愛郊遊的內地客歡迎；apm則在節日裝飾設AR影相機吸引不少年輕客人排隊影相、印相。消費方面，旅客消費心態最想「花得抵」，所以旗下商場抵買攻略最受旅客歡迎，有客人為賺更多獎賞而計準銀碼、重複消費換禮物，而5天黃金周天雨多，旅客在觀光後傾向在商場一站式室內購物、玩樂、飯局約會等，不少港人為避內地出行高峰，也多留港消費，令場內見人潮，料5月1日至5日期間，15商場人流及生意有近雙位數字增長。

另同系沙田新城市廣場五一黃金周假期斥700萬元活動推廣費，更邀得香港迪士尼樂園人氣迪士尼朋友Duffy及 LinaBell，聯同MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo，為新城市廣場與香港迪士尼樂園度假區合作舉辦的「Sweet Together」活動舉行見面會。新地代理租務部副總經理許嘉雯稱，受惠於自由行擴大至西安及青島兩大城市，遊客人數有顯著增長，商場今年與香港迪士尼樂園度假區合作，亦同步舉行年度感謝祭「Just Buy Weeks」，一連5天的內地五一黃金周，成功帶動人流及生意額按年分別升10％及12％。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款