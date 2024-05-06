moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

連方II擁3港鐵站交匯優勢

【明報專訊】長沙灣及深水埗近年有不少舊樓重建項目，萬科香港繼2020年推出The Campton後，2022年推出連方系列BONDLANE，先以醫局街的連方I打頭陣，項目將於今年落成之際，發展商亦推出毗鄰的連方II，樓花期長約8個月，總共提供378伙，全盤逾65%單位屬於一房和兩房戶型，加上位處九龍市區，相信會是上車客和投資客的目標。

明報記者 江俊洋

攝影 馮凱鍵

連方II屬舊契重建項目，預計關鍵日期為2025年1月，樓花期長約8個月，位處港鐵深水埗站、長沙灣站和南昌站3站交匯的海壇街，由屋苑步行至上述港鐵站需約10至15分鐘，加上附近亦有不少巴士及小巴路線，交通配套具一定優勢。

位處海壇街 主打中小戶型

項目屬單幢物業，呈U形佈局，單位景觀各有分別，多數的一房及兩房單位，即N1至N3室、N5室及S1至S3室，廳房向西南，均外望海壇街及對面樓景；至於位處單邊N6及S5室，除了望海壇街外，房間則享有公園景或內園泳池景。

部分單位望開揚公園學校景

景觀較佳單位，為N7及N8室，向西北望九江街、深水埗公園及寶血會嘉靈學校，環境相對清靜及開揚，其中N8室屬項目供應不多的3房1套單位。值得留意，有個別單位外望旁邊的舊樓景觀，將來可能會重建，環境及景觀或存變數。

連方II提供378伙，由開放式至3房1套間隔都有供應，並有小量特色單位，當中一房、兩房單位屬主打戶型，合共設有248伙，實用介乎280至421方呎；發展商設於長沙灣The Campton商場的示範單位，分別展示一房、兩房交樓標準。

以18樓N1室為藍本的一房單位，實用280方呎，長形大廳面積逾100方呎，開則方正；大廳長約4.2米、闊約2.3米，外連38方呎露台連工作平台，以落地玻璃雙掩門開關；大廳旁的開放式廚房備有高身廚櫃，配備De Dietrich電磁爐、洗衣乾衣機及Gorenje雪櫃等家電。浴室設於房間內，若有親朋到訪，或影響私隱度，浴室淋浴間配備德國品牌Hansgrohe花灑套裝。

樓高3.5米 可放高身儲物櫃

至於18樓S9室示範單位，實用356方呎兩房間隔，樓層高度達3.5米，大門旁邊配備多功能高身儲物櫃，客廳兩側均配置電視插座，方便靈活調配家具。大廳外連露台，房間以「眼鏡房」設計，主人房與客房設有曲尺型落地大窗，透光度不俗。浴室屬「明廁」設計，有窗戶通風；廚房同樣以開放式設計，亦附送名牌家電，惟項目不鋪設煤氣喉管，意味單位不可明火煮食。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款