清水灣半島呎價穩守1.1萬

明報記者 周悅蜓

利嘉閣分行經理楊友銘表示，清水灣半島新近錄得第7座低層F室成交，實用面積523方呎兩房間隔，外望學校景及山景，原業主叫價570萬元，議價後減價20萬元或3.5%，以550萬元易手、實呎1.05萬元；原業主早於2001年以約199.32萬元一手買入，帳面賺逾350萬元或近1.8倍。

兩房減價3.5% 550萬易手

雖然樓市氣氛仍然不俗，但仍有個別業主需要損手離場，其中數年前高價成交的豪宅物業亦要蝕讓。

市場消息指出，九龍半山龍駒道緹山新近首錄二手成交，屬單號洋房，實用面積2846方呎4房3套間隔，附平台、花園和天台等，原業主登記名字為普通話拼音，去年叫價2.25億元、去年底至近日持續劈價，終以約1.4億元易手、實呎4.91萬元，即累減8500萬元或38%。

緹山洋房1.4億沽 業主料蝕23%

緹山原業主2022年2月以逾1.81億元一手購入，持貨兩年，物業貶值逾4100萬元或23%。

此外，大埔鳳園嵐山亦錄蝕讓成交；代理消息指出，屋苑第9座高層單位，實用面積905方呎3房戶、望山景，原業主以900萬元放售，議價後以889萬元易手、實呎9823元，即減價11萬元或1%。

據悉上述單位為2015年7月發展商開售時的現樓示範單位，連家俬裝修購入，當年購入價1096萬元，原業主帳面蝕207萬元或19%，計算稅項和其他雜頂費用，可能實蝕逾257萬元或23%。

濱景3房700萬沽 12年升值五成

另一方面，中原區域營業董事黎宗文表示，沙田濱景花園新錄第2座中層C室易手，屬實用面積544方呎3房連套房間隔，原業主以820萬元放售，議價後減價120萬元或15%後、以700萬元易手，折合實呎1.28萬元；原業主2012年以455萬元購入，持貨約12年，帳面賺約245萬元或54%。

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