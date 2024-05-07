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「撤辣」後 一手兩月沽6550伙套760億 港鐵盤啟德市區私人重建佔逾半

【明報專訊】自政府2月28日「撤辣」至昨日逾兩個月，樓市氣氛持續活躍，在多個新盤以貼市價搶攻市場下，本報統計，「撤辣」逾兩個月以來新盤成交共錄約6550宗，等同去年全年整體一手成交逾1.07萬宗逾六成，其中港鐵（0066）3個新盤、市區私人重建項目、啟德新盤三大板塊，合共錄約3425宗成交，佔同期大市成交逾五成；可留意是，「撤辣」逾兩個月新盤銷售吸金總額逾760億元，等同去年全年一手盤銷售吸金總額約1100億元約七成。業界估計，今年上半年一手市場料達1萬宗成交，而全年則有望達2萬宗，意味按年回升85%。

明報記者 林可為、 江俊洋

受加息因素困擾，今年1月、2月新盤交投淡靜，但2月28日政府公布全面「撤辣」，樓市氣氛隨即急劇轉為熾熱，據本報統計，2月28日至昨日共69天，新盤成交錄約6550宗，以今年至今整體新盤成交約7180宗計，意味有91%成交是於「撤辣」後錄得，期內銷售總額估計高逾760億元。

事實上，「撤辣」69天來，多個新盤以貼近同區二手價登場，當中以三大板塊的新盤銷情最標青，其中3個港鐵新盤共售約1780伙，包括與長實（1113）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，售約560伙、吸金約105億元，為今年迄今唯一的「百億新盤之王」；而與會德豐合作的將軍澳日出康城SEASONS系列、與鷹君（0041）合作的何文田站朗賢峯，則分別售出約715伙及507伙、吸金46億和62億元。

業界料上半年一手成交達萬宗

此外，市區私人重建項目，當中主要包括恒地（0012）長沙灣Belgravia Place及曉柏峰、大角嘴利奧坊系列及西區藝里坊系列等，期內售出約890伙，成績亦相當不俗。至於近年新盤供應重鎮啟德，「撤辣」以來，以屬於現樓的中海外（0688）維港1號的銷情最為突出，期內沽約288伙、吸金約38億元；另一跑道區新盤，華潤置地（海外）和保利（0119）合作的澐璟，同期亦售約132伙、吸金約41億元。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，若市况沒有受特別嚴重負面因素影響，相信上半年整體一手成交有望達1萬宗；而下半年配合減息等利好因素，全年一手成交料達2萬宗，較去年全年約10,785宗，按年回升約85%。

#LYOS連錄15宗撻大訂 殺訂近千萬

另長實元朗洪水橋#LYOS，據成交紀錄冊顯示，連錄15宗撻大訂，相關單位原於2021年售出，實用200餘至778方呎，屬開放式至3房戶（包括5伙特色戶），成交價363萬至1565萬元，總成交額涉約9146萬元，買家料遭沒收10%至15%訂金，估計涉殺訂總額約993萬元。

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