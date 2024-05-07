高臨加推40伙 周五次輪賣44伙

21 BORRETT 四房1.4億沽 實呎6.45萬

超級豪宅錄大額成交，長實（1113）港島半山波老道21 BORRETT ROAD，最新以1.4億元售出12樓06號室，實用2169方呎4房雙套間隔、連雙車位，實呎6.45萬元，買家享180日成交期。是次為21 BORRETT ROAD今年第2宗一手成交，項目於3月曾以2.18億元標售一伙5房單位連雙車位，實呎7.4萬元。

此外，新地（0016）天鑄則連售兩伙新盤，其中一伙屬撻訂重售單位，為第8座27樓D室，實用1576方呎4房雙套間隔，最新以4918.12萬元售出、呎價3.12萬元，買家成交期為91日。參考成交紀錄冊，上述單位曾於2018年11月成交，成交價7005.92萬元、呎價4.44萬元，惟買家2020年7月撻訂，被沒收樓價5%訂金、即約350萬元。

至於新做價賣平約2088萬元或約30%，主要是買家付款方法不同。另第5座5樓A室的平台特色戶，實用面積1249方呎，4房雙套間隔，連178方呎平台，亦以3623.1萬元售出、呎價2.9萬元。

香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，即日起開放全新現樓連裝修洋房示範單位，準買家需預約參觀。

林海山城開放全新現樓示範單位

香港興業業務拓展及市務總經理林紅表示，截至5月3日，林海山城售出及出租單位累計93伙，其中買賣方面套現逾13億元，洋房最高做價為1.456億元、實呎2.75萬元；特色單位最高作價為6225萬元、實呎2.68萬元。