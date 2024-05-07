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內地專才810萬購天鑽特色戶蝕讓貨

【明報專訊】二手市場回暖，多區交投回升，不過部分仍為蝕讓個案，而內地專才亦把握機會入市。美聯區域經理楊浩然表示，大埔天鑽17座花園特色戶，實用面積624方呎，3房1套間隔，原業主早前開價828萬元，議價後減價18萬元或2.2%，以810萬元易手、實呎12,981元，買家為內地專才。資料顯示，原業主2020年4月以981.5萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕171.5萬元或17.5%，連使費料實蝕約225.5萬元或22%。

匯璽一房728萬沽 6年實蝕一成

不過，「撤辣」後部分市區鐵路上蓋屋苑業主即使損手，蝕讓幅度亦有所下調。美聯首席區域營業董事張曉盈表示，港鐵南昌站上蓋匯璽5B座中低層J室，實用面積約346方呎，一房間隔，以728萬元承接單位自住，折實呎價約21,040元。張曉盈續指出，原業主於2018年9月以763萬元一手購入，持貨約6年，帳蝕約35萬元或約4.6%，連其他使費有機會實蝕約73.8萬元或9.7%。資料顯示，同類單位「撤辣」前，未計算使費，帳面已需蝕約一成半。

康翠臺移民盤633萬沽 28年升近1倍

另外，市場再現移民盤減價沽貨個案。中原資深分區營業經理鄭俊輝表示，柴灣康翠臺3座高層F室，實用面積757方呎，3房1套間隔，享開揚樓景，原先以699萬元放售，業主因計劃移民，故願意減價沽貨，累減66萬元或約9.4%，最終以自由市場價633萬元成交，實呎8,362元，買家為外區換樓客。鄭續表示，原業主1996年318萬元自由市場價購入，持貨約28年，帳面獲利315萬元，單位升值近1倍。

麗翠苑兩房未補價446萬沽 5年升八成

長沙灣綠置居項目麗翠苑亦錄未補價二手成交，原業主持貨近5年後大賺八成。中原地產高級分行經理任展雄表示，麗翠苑錄得本月首宗二手成交，位於4座高層4室，實用面積379方呎，兩房間隔，單位座向西南，望遠海景，以446萬元未補價易手，實呎11,768元。任又指出，買家為綠表家庭客，收到購買證後馬上議價，終成功購入自用。

原業主2019年9月以242.87萬元向房委會一手購入單位，持貨近5年，帳面獲利203.13萬元或約84%。

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