MIAMI QUAY示範單位打造輕奢風格

洋溢邁阿密度假氛圍

單位大廳以長形開則，牆身貼上白色布藝牆紙，牆紙帶有小量閃爍效果；飯廳擺放雲石紋餐桌和海藍色布藝餐椅；客廳外連的三合一露台，擺放戶外座椅、茶几及植物，前臨屋苑室外泳池園林、及海濱長廊外，亦可眺望九龍灣與附近的遊艇，三重景觀正是單位賣點。

3間睡房與客廳同向，主人套房間隔方正，擺放布藝雙人牀及衣櫃；另一個房間為書房，配以書架及玻璃書桌。

至於第1座11樓F室，為實用面積448方呎兩房間隔，單位以邁阿密沿海休閒生活為設計概念，室內用上暖色主調，配搭湖水藍綠色家具及飾品點綴；廳區擺放餐桌後，仍具走動空間；客廳連接三合一露台，亦外望部分海景。單位設開放式廚房，交樓標準配備Miele雙頭電磁爐、明火煮食爐、蒸焗爐及西門子雪櫃。兩間睡房佈置貫徹設計主題，主人睡房運用大量湖水藍綠色寢具，室內採光度亦高。