MIAMI QUAY示範單位打造輕奢風格

【明報專訊】即將踏入5月中，多個新盤部署出擊；其中啟德跑道區MIAMI QUAY I，以現樓形式重新推出，昨日向傳媒開放住客會所，以及兩個現樓連裝修及家具示範單位；其中第1座11樓B室，實用面積661方呎3房1套間隔，以美國佛羅里達州度假勝地MIAMI SOUTH BEACH海岸為藍本，採用海軍藍色作主調，配襯奢華而時尚家具及藝術品，打造輕奢風格。
單位大廳以長形開則，牆身貼上白色布藝牆紙，牆紙帶有小量閃爍效果；飯廳擺放雲石紋餐桌和海藍色布藝餐椅；客廳外連的三合一露台，擺放戶外座椅、茶几及植物，前臨屋苑室外泳池園林、及海濱長廊外，亦可眺望九龍灣與附近的遊艇，三重景觀正是單位賣點。
3間睡房與客廳同向，主人套房間隔方正，擺放布藝雙人牀及衣櫃；另一個房間為書房，配以書架及玻璃書桌。
至於第1座11樓F室，為實用面積448方呎兩房間隔，單位以邁阿密沿海休閒生活為設計概念，室內用上暖色主調，配搭湖水藍綠色家具及飾品點綴；廳區擺放餐桌後，仍具走動空間；客廳連接三合一露台，亦外望部分海景。單位設開放式廚房，交樓標準配備Miele雙頭電磁爐、明火煮食爐、蒸焗爐及西門子雪櫃。兩間睡房佈置貫徹設計主題，主人睡房運用大量湖水藍綠色寢具，室內採光度亦高。