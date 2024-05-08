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旺角銀主盤拍賣 貶值四成 「舖王」家族曾持有

【明報專訊】曾由已故「舖王」鄧成波家族持有的兩個旺角道物業，昨以銀主盤形式於環亞拍賣場上貶值易手；其中旺角道22號低層商住單位，樓齡約60年，實用面積約635方呎，連月租1.8萬元租約，開價380萬元，經競投後以500萬元成交，較開價高120萬元或約32%、呎價約7874元，新買家租金回報料4.3厘；原業主鄧氏家族2018年底以835萬元購入，現貶值約335萬元或41%。

另一伙為旺角道28號低層B室商住單位，樓齡約64年，實用面積815方呎，連租約2.5萬元，開價470萬元，搶高160萬元或34%後，以630萬元易手，呎價7730元，新買家租金回報料4.8厘；鄧氏家族2018年底以1200萬元購入，現貶值570萬元或48%。

天鑄3房3100萬沽 業主料蝕7%

受新盤低開影響，部分二手業主近日擴大議價空間；中原分區營業經理曾向杰表示，何文田天鑄第7座高層單位，實用面積988方呎、3房1套間隔，以3100萬元易手、實呎31,377元；原業主2015年8月以約3310萬元一手購入，持貨近9年，帳面蝕210萬元或逾6%，連同使費及發展商當年回贈計，有機會實蝕約240萬元或7.3%。

港灣豪庭兩房減價一成後533萬沽

另香港置業首席區域董事馬漢偉表示，大角嘴港灣豪庭第5座低層D室，實用面積346方呎兩房戶，望內園景，原業主以600萬元放盤約4個月，獲同區客洽詢，經議價後減價約67萬元或11%，以533萬元易手、實呎15,405元，新買家為一對夫婦，睇樓數次後決定承接；原業主2008年以約225萬元購入，帳面賺308萬元或約1.4倍。新界方面，中原副區域營業董事伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊5月至今暫錄約8宗二手買賣，較上月同期1宗升7倍；其中景湖居第6座中層H室，實用面積547方呎3房戶，望內園景，原業主放盤3日後以468萬元易手、實呎8556元；原業主2011年以239萬元買入，帳面賺229萬元或96%。

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