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億京劈價65% 1億沽觀塘商廈舖

【明報專訊】正當億京籌備重建九龍灣國際展貿中心（九展）之際，同步亦沽售手持物業；市場消息指出，由億京持有的觀塘成業街10號商廈電訊一代廣場1樓B1、B2及C號舖，面積約10,635方呎，早前以逾3億元放售，最新以1.06億元易手，即大幅劈價1.94億元或近65%，呎價近1萬元。翻查資料，同層A舖，面積約952方呎，2015年以2332.4萬元、呎價2.45萬元易手，意味該廈呎價9年來下跌約59%。

此外，有「小五金大王」之稱的國基集團主席朱國基，近期再度入市購入工廈單位作投資；中原（工商舖）區域營業董事盧偉德表示，朱氏以1910萬元購入葵涌金龍工業中心4個單位，分別位於第1座及3座，總面積約5600方呎、折合呎價約3400元。

另一邊廂，老牌家族裕泰興「太子爺」羅守輝或有關人士，委託利嘉閣（工商舖）負責尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈二樓全層的租售事宜，其高級區域董事潘榮德表示，全層約5750方呎，意向售價約5600萬元，每方呎意向價約9739元；至於意向租金每月約18萬元，每方呎意向租金約31元。羅氏等於2017年以約4350萬元買入，若以意向價成功售出，持貨7年，帳面料可賺1250萬元或29%。

另本周日是母親節，新地（0016）旗下上水廣場推出多項優惠，包括「Lovely Mother's Day」，由即日起，The Point會員即日消費滿指定金額可換領禮物，於商場消費滿1500元，即賞兩張50元商場電子券等。新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮表示，預計不少家庭會外出慶祝母親節，由黃金周至母親節這段期間計，預料商場整體人流、營業額，料比去年同期上升約8%及10%。

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