moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

高臨旺中帶靜 主打兩房戶

【明報專訊】彌敦道是本港最著名街道，由尖沙嘴一直伸延至太子，人流和車流熙來攘往，是最具代表性的香港繁華地段；位於佐敦、由資本策略（0497） 發展的最新住宅高臨，位處九龍核心地段，項目以「垂直城市 」概念建造，融合住宅、商業及零售元素，讓住戶在同一建築物內，體驗不一樣生活。高臨主力提供一房、兩房單位，相信自用或長線投資皆相宜。

明報記者 江俊洋

攝影 李紹昌

高臨地盤的前身，為九龍諾富特酒店及商場，酒店於2021年結束營運後，隨即展開重建；項目預計關鍵日期為2025年12月，樓花期長約19個月。

前身諾富特酒店 樓花期19月

項目提供259伙，當中兩房為主打，實用面積374至423方呎，涉137伙或53%；一房戶佔64伙或24%；另有43伙三房一套戶（佔17%），以及15伙特色戶（佔6%）。

住宅12樓起 高層料望海景

樓盤其中一項特色，是住宅樓層由12樓起，住宅層以下為商業樓面、寫字樓及住客會所；換言之，所有單位都位於中高層，單位景觀方面，以向東、外望拔萃女書院、西洋波會方向的景觀較佳，極高層有機會遠眺啟德郵輪碼頭，這類單位分佈於A2座A至D室；另A1座部分單位，望會所戶外泳池及彌敦道樓景，高層料可眺望維港海景；至於一房及部分兩房單位，分別外望茂林街，或西貢街方向樓景。

木系作主調 洋溢溫暖感

項目兩個示範單位均屬兩房設計，其中A1座18樓A室連裝修示範單位，實用面積707方呎；可留意是，單位原則兩房一套間隔，而其他相同實用面積單位，原則為三房一套。單位樓層高度約3.1米，設計師採木系作主色調，洋溢溫暖感，大廳長約7米、寬約2.8米，鋪設木地板，玄關位置旁設多個收納空間，客廳擺放3座位長梳化及茶几，飯廳以廂座設計，並放置6人餐桌椅。大廳外連三合一露台，外望拔萃女書院方向，部分大廳空間劃成音樂室，變身成三房一套，以藤製網格屏風分隔。

主人套房配以曲尺落地窗，與大廳相同座向，房內有落地衣櫃擺放戶主衣服；套廁為交樓標準設計，配有浴缸、木製鏡櫃及臉盆櫃等。至於廚房，採用德國名牌Miele的配套家電，包括蒸焗爐、抽油煙機等，屬少數可明火煮食的單位，外連工人房等。

另一兩房單位以A2座18樓C室為藍本，實用面積423方呎，屬清水房展示；大廳開則四正，飯廳旁為開放式廚房，放置一組曲尺形櫥櫃及酒櫃，廚房配備西門子家電，工作枱面附隱藏式餐枱。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款