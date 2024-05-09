內地券商120萬租亞皆老街舖王 呎租522元疫後區內新高 超服裝店短租逾兩倍

明報記者 甘潔瑩

上述商舖位於亞皆老街67至69號地舖連閣樓，屬於旺角市中心，除鄰近新之城和港鐵旺角站出口，亦鄰近由東方棕泉或有關人士，今年初以約200萬元、呎租約80元水平承租的旺角亞皆老街約2.5萬方呎5層巨舖，人流極旺。黎永滔回覆本報查詢時表示，商舖新租戶為內地證券商，以月租約120萬元承租，租期3年至2027年，折合呎租約522元，是該商戶在港首次開設店舖。他坦言，原本一直計劃重建項目，不過有租客出價不錯，個人亦很滿意，故暫時將商舖出租。

黎永滔：舖市見底 料歐美品牌接力

展望商舖市場，黎永滔認為，市况已見底，不少中資公司到港租用商舖，不僅是餐飲租戶，還有零售商戶如金舖、服裝店、鞋店等，預計暫以內地品牌為主，待市場消化空置商舖一段時間後，歐美品牌將接力。黎又預期，整體商舖市道料明年初始會有較明確回升。

翻查資料，黎氏持有的商舖面積約2300方呎，曾由服裝品牌鱷魚恤租用多年，及至2015年，老鳳祥攻港時以月租高達220萬元搶租該舖成旗艦店，呎租957元。老鳳祥2018年續約時，月租已下調18%至180萬元，至2021年6月，受疫情影響，零售市道急挫，老鳳祥最終於2021年6月約滿離場。其後該舖輾轉由皇玥餅店、樓上燕窩及服裝店BELIEVE等短租。商舖目前丟空，而對上服裝店BELIEVE短租的月租為38萬元，若以內地證券商的月租120萬元計，即新租金較對上短租高82萬元或2.1倍，不過對比高位220萬元，仍低100萬元或45%。

低2015年老鳳祥月租220萬45%

事實上，近一年有不少內地券商以低價進駐一線街舖，如富途證券去年5月以月租約85萬元，租用尖沙嘴彌敦道96號地下及1樓作體驗店；另安信信託去年以月租約80萬元，租用同由黎永滔持有的銅鑼灣景隆街7號約4400方呎的全幢物業；而中信証券亦以月租20萬元租用尖沙嘴栢麗購物大道地舖。

中大經濟系副教授莊太量分析，內地券商到港旨在吸納港人到內地投資或買賣股票，因為他們規模較龐大，不介意在拓展業務初期，以略高的成本吸納客戶，即使初期會微蝕亦能接受，因為他們的最終目的是進一步爭取市場份額。

[香港地產]