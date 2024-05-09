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華碩6593萬購中海日升中心 呎價僅8200元

【明報專訊】商廈身價大不如前，吸引用家入市，其中億京持有的觀塘中海日升中心，最新獲台灣電腦品牌華碩以約6593萬元購入高層5個單位，呎價約8200元，較同層高位呎價低約一半外，亦較藝人余文樂去年蝕讓沽出之單位呎價低約三成。資料顯示，上述成交物業為中海日升中心33樓A至E室，面積約8040方呎，上月底以6592.8萬元售出，呎價8200元，買家以華碩科技（香港）有限公司作登記，公司董事為華碩電腦開放平台東亞業務處區域總監鐘偉剛。

呎價較去年余文樂蝕讓貨低三成

事實上，由億京發展的中海日升中心，不時拆售部分單位，其中33樓F室，面積1437方呎，2019年就以2440萬元售出，呎價達16,980元；而余文樂去年3月以2070萬元售出該廈27樓G室，面積1715方呎，呎價逾1.2萬元，當時余文樂持貨近8年後沽出，帳面蝕約61.74萬元或3%。若以上述兩成交相比，華碩今次入市呎價，較高峰期低52%，亦較余文樂售出之呎價低約三成。

小巴大王3900萬沽金馬倫道舖

另市場消息稱，「小巴大王」馬亞木及相關人士持有的尖沙嘴金馬倫道19號地下B舖，面積約900方呎，最新以約3900萬元售出，呎價約4.33萬元，舖位現由食肆以月租8.75萬元租用，租金回報約2.7厘。原業主2004年12月7028萬元購入上述B舖連同毗鄰A舖，目前A舖仍在放售中。

宏安Parkside商場招租 每呎30元起

此外，由宏安地產（1243）持有的將軍澳南The Parkside商場，即將進行重新規劃，現推出部分地舖招標。中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，該商場有3個地舖率先招租，分別為G01B-2號舖、G02B號舖及G05A號舖，面積介乎約290至768方呎，均以現狀形式招租，呎租約60元起。至於現為街市及美食廣場等用途的1樓，佔地逾12,000方呎，將重新規劃，可全數一併或分拆成多個商舖出租，意向呎租由約30元起。

[香港地產]

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