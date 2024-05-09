恒隆藍塘道洋房2.5億沽 「撤辣」後開齋

壽臣山15號推2號屋招標

事實上，是次亦屬項目今年第2宗成交，而33號B屋今年1月初、即「撤辣」前以2.3億元售出，實用4599方呎，5房5套間隔，連1325方呎平台、131方呎天台及393方呎庭院，更設有按摩池，成交呎價約5萬元，無論做價及呎價均為項目2016年底推出以來新低。此外，英皇國際（0163）牽頭的南區洋房項目壽臣山15號，推出2號屋，將於周日（5月12日）至7月31日，每日上午10時至下午5時進行招標。

朗賢峯IIA期招標連沽6伙

另外，鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯，第IIB期經過上周末次輪銷售248伙、最終沽逾八成單位後，一直以招標形式發售的第IIA期亦連沽6伙。鷹君地產銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目第IIA期迄今共錄48伙成交，套現逾11億元；整個項目開售兩周已累售511伙，佔全盤990伙的逾51%，成交金額超過63億元。

不過，第IIB期亦有單位成交要告吹收場，分別為第6A座9樓A室，實用774方呎3房1套間隔，以1584.8萬元成交、呎價2.04萬元；以及第6A座27樓B室（位處鳳凰樓層），實用760方呎3房1套間隔，以1841.3萬元成交、呎價2.42萬元。據成交紀錄冊顯示，上述買家簽署臨約後未有進展，料已撻訂及遭發展商沒收5%訂金，共約171萬元。綜合市場資訊，5月至今主要新盤錄約17宗撻訂或取消交易個案。

另外，會德豐啟德MONACO MARINE近日連沽4伙，吸金近4000萬元，包括有內地客為兒子來港升學作準備，斥資1103.3萬元購入1B座16樓E室，單位實用面積449方呎，屬兩房間隔，呎價2.45萬元。

[香港地產]