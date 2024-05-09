moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

山頂南區上月成交額18億 按月升逾倍

【明報專訊】資金持續流入樓市，加上發展商積極推售豪宅新盤，帶動豪宅市場，其中傳統豪宅集中地的山頂及南區，上月共錄得約17宗買賣成交，按月升三成。至於成交金額更錄得約17.82億元，升幅約1.4倍，價量齊升，而全月逾億元成交更錄得約6宗，按月上升2倍。

逾億元成交共6宗 按月增2倍

美聯首席區域營業董事方富義表示，若按一二手劃分，3月份區內未錄得一手成交，但是踏入4月份則連錄10宗一手成交，涉及金額9.88億元，較突出的為建灝地產赤柱ONE STANLEY，4月錄得9宗；至於上月份區內二手成交則涉約7宗，成交金額約7.94億元。

值得留意，受惠豪宅買家入市意欲增加，尤其是超級豪宅亦錄得多宗成交，全月逾億元成交錄6宗，較3月2宗上升2倍，而當中佔4宗為一手成交。若以類型劃分，山頂及南區4月份錄得的成交中，洋房佔4宗，涉及約9.41億元。至於分層戶佔12宗，成交金額約8.41億元。

租務成交44宗 按月升逾五成

另外，豪宅租務市場同樣活躍，上月該區錄得約44宗租務成交，月租總額涉約514.56萬元，按月分別上升51.72%及52.9%，當中10萬元或以上月租的大額成交佔約24宗，按月均升約1倍。方富義預期，本月山頂及南區交投將會持續向好，豪宅購買力料續釋放。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款