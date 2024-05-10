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YOHO Hub II收8700票 超額40倍 港島南岸Blue Coast 三房餘貨加價最多5%

【明報專訊】焦點新盤、新地（0016）旗下元朗現樓項目The YOHO Hub II，明日首輪推售的210伙，市場消息指項目7日累收逾8700張入票、超額逾40倍，為今年超額認購倍數第二高新盤，僅次於上月初開售、首輪超額約65倍的長實（1113）及港鐵（0066）黃竹坑港島南岸Blue Coast。事實上，Blue Coast部分單位已經提價3%至5%，並計劃短期內再調整餘下單位售價及折扣優惠。

明報記者 江俊洋

目前已屆現樓的The YOHO Hub II，4月底公布首批188伙的折實均呎為14,338元，重返2017年同系Grand YOHO第2期首推水平，其後加推94伙，明日於九龍站環球貿易廣場首輪發售210伙；單位折實價682.92萬至1332.56萬元、折實呎價約1.3萬至1.62萬元，整批折實均呎14,550元。銷售當日分A、B兩組時段，A組買家需選購1個實用面積600方呎以上單位，最多購4伙；B組買家最多購兩伙。

滙都累售近300伙 吸金15億

The YOHO Hub II 開售在即，新界西北區其他新盤，亦具不俗承接力；泛海（0129）執行董事關堡林表示，集團旗下元朗洪水橋滙都I，屬北部都會區內售價具相當市場競爭力的新盤，項目自2月底「撤辣」以來沽約160多伙，成交價357萬至742萬餘元，當中約五成屬樓價500萬元以下細單位，令去年夏天推出至今的累積單位總數，增至近300伙、吸金總額近15億元；滙都I屬洪水橋規模最大型全新住宅，預計關鍵日期為明年中，樓花期約1年。

Blue Coast 4房售3747萬 呎價2.96萬

至於4月開售迄今累售約563伙、套現逾106億元的Blue Coast，長實新近修訂價單，顯示4伙3房單位提價3%至5%，以實用面積為750方呎的第2B座37樓A室的加幅最大，新定價為2435.6萬元，較舊價貴5%；若扣除最高15%折扣後，最新折實價2070.3萬元，折實呎價2.76萬元。Blue Coast加價後，昨日亦新售出第1A高層A室，實用面積1263方呎4房戶，成交價3747.4萬元，實呎2.96萬元。

此外，啟德跑道區MIAMI QUAY I於周日現樓重推60伙之際，同區由恒地（0012）牽頭發展的天瀧最新售出第2座21樓B室，實用面積1002方呎3房間隔，以3306萬元售出、實呎近3.3萬元。項目去年中開售至今累沽59伙，吸金總額逾25.4億元。不過，跑道區同區、中海外（0688）旗下維港1號新錄9宗撻訂，全屬兩房戶，涉總成交金額逾1億元，以買家支付樓價10%作訂金計，料遭殺訂約1015萬元。

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