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寶翠灣1號開放現樓示範單位 短期內新一輪銷售

【明報專訊】離島低密度一手豪宅，向來不乏捧場客；雅居樂（3383）陳氏家族成員持有的新藝控股、旗下位處坪洲的寶翠灣1號，首度開放項目的現樓示範單位，其中第5號屋，實用面積1438方呎，3房3套房連工人房間隔，設654方呎花園及552方呎天台，樓層高度3.15米；全屋連裝修及家具展示，以柔和色調佈置，大廳間隔方正，飯廳放置一組4人餐桌椅，天花配以特色吊燈；客廳擺放梳化及茶几綽綽有餘，客飯廳外連花園，增加採光度，融入四周的大自然環境。

上述洋房屬3房設計，淺木色布置的主人套房擺放雙人牀後，能夠三邊上落牀，套房另一端放置木紋落地衣櫃；套廁配備「五件頭」浴室潔具，包括雙洗手盆、座廁、浴缸、淋浴間，並配備鏡櫃及儲物櫃。廚房以梗廚設計，設曲尺形工作枱面，並附有廚房家電及酒櫃；洋房設有天台，空間寬敞，可擺放戶外家具，外望優美的離島海景。

天台享有坪洲海景

另外兩間均為交樓標準的示範單位，包括第25號屋，實用面積737方呎3房1套房間隔、設225方呎花園，享有翠綠內園景觀；另29號屋同為特色單位，實用面積474方呎兩房間隔，長方形客飯廳外連191方呎花園，將居住空間延伸至室外，兩個房間亦享有同一景觀，住戶擁有靜謐的生活環境，主人房間隔方正實用，放置雙人牀後仍然闊落。

累沽9伙 吸金近1億

寶翠灣1號總共提供40伙，全數單位屬特色戶，實用面積介乎423至1686方呎，涵蓋兩房至4房雙套等戶型。

雅居樂前副主席陳卓賢的兒子、新藝控股執行董事陳思遠表示，受惠於政府全面「撤辣」，項目迄今累沽出共9伙，總成交額近1億元，會密切留意市場走勢，短期內展開新一輪銷售。

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