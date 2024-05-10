moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

地建會促快落實啟德綠色運輸系統

【明報專訊】正當會德豐旗下啟德跑道區現樓MIAMI QUAY I，日前新增優惠並於本周日（12日）展開新一輪銷售之際，身兼會德豐地產主席的地產建設商會執委會主席梁志堅，昨日率領地建會成員，前往深圳比亞迪總部，試乘綠色集體運輸系統「雲巴」；梁志堅指出，商會希望政府考慮各種可行的集體運輸系統方案，從速為啟德發展區，制定運輸設施方案和落實興建時間表。

特首李家超去年底發表《施政報告》時提出，計劃建造東九龍、啟德的智慧綠色集體運輸系統，以連接東九龍及啟德的商住發展、旅遊、文娛及康體設施。

至於地建商會多名會員，昨到訪深圳比亞迪總部，試坐由比亞迪自行研發的無人駕駛電動高架列車「雲巴」，了解內地綠色智能集體運輸系統發展，以及如何將技術引進香港，推動低碳、可持續性的城市發展。

梁志堅：「雲巴」推動低碳生活模式

梁志堅在乘坐「雲巴」後表示，「雲巴」在安靜度、平穩性及乘坐舒適度均有優秀表現，建造、營運成本上具競爭力，可滿足城市發展對便捷集體運輸系統的需求。他續稱，啟德是香港矚目新發展區，為商業、住宅、旅遊景點和娛樂設施提供發展空間，快捷、便利的交通設施對啟德未來發展非常重要。

隨啟德發展區內工作和居住的人口不斷增加，在啟德開展集體運輸系統方案迫在眉睫，商會希望政府考慮各種可行運輸系統方案，從速為啟德發展區制定運輸設施方案和落實興建時間表。

MIAMI QUAY I 柏蔚森部署開售

啟德跑道區現時有多個樓盤推售中，除上述MIAMI QUAY I外，亦包括新地（0016）天璽．海；嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）啟德海灣；華潤置地（海外）、保利（0119）合作的澐璟等；新世界（0017）及遠展（0035）合作的柏蔚森亦有望今季內推出。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款