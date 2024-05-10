地建會促快落實啟德綠色運輸系統

特首李家超去年底發表《施政報告》時提出，計劃建造東九龍、啟德的智慧綠色集體運輸系統，以連接東九龍及啟德的商住發展、旅遊、文娛及康體設施。

至於地建商會多名會員，昨到訪深圳比亞迪總部，試坐由比亞迪自行研發的無人駕駛電動高架列車「雲巴」，了解內地綠色智能集體運輸系統發展，以及如何將技術引進香港，推動低碳、可持續性的城市發展。

梁志堅：「雲巴」推動低碳生活模式

梁志堅在乘坐「雲巴」後表示，「雲巴」在安靜度、平穩性及乘坐舒適度均有優秀表現，建造、營運成本上具競爭力，可滿足城市發展對便捷集體運輸系統的需求。他續稱，啟德是香港矚目新發展區，為商業、住宅、旅遊景點和娛樂設施提供發展空間，快捷、便利的交通設施對啟德未來發展非常重要。

隨啟德發展區內工作和居住的人口不斷增加，在啟德開展集體運輸系統方案迫在眉睫，商會希望政府考慮各種可行運輸系統方案，從速為啟德發展區制定運輸設施方案和落實興建時間表。

MIAMI QUAY I 柏蔚森部署開售

啟德跑道區現時有多個樓盤推售中，除上述MIAMI QUAY I外，亦包括新地（0016）天璽．海；嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）啟德海灣；華潤置地（海外）、保利（0119）合作的澐璟等；新世界（0017）及遠展（0035）合作的柏蔚森亦有望今季內推出。