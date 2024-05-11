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打冷店17萬續租砵蘭街舖 加租27% 地舖連1樓共4400呎 呎租39元

【明報專訊】去年初本港和內地恢復全面通關後，香港市民假日北上消費蔚然成風，令本港不少餐廳東主「叫苦連天」甚至結業收場，但面對多間內地知名食肆陸續在香港「插旗」開店，有本地老牌食肆願意大幅加租續租；其中有50多年歷史的老牌潮洲打冷食店紅伶飯店，其租用的油麻地砵蘭街舖位，最新以月租17.2萬元續租，最新租金較3年疫情期間的租金，加租約27%，為近日市場較少見的食肆加價續租個案。

上述舖位為砵蘭街10至16號宜發大廈地下D及E號舖、另連1樓，地舖面積約1400方呎、1樓面積約3000方呎，即合共約4400方呎。資料顯示，紅伶飯店近日與業主達成續租協議，新租金為每月17.2萬元、呎租約39元，租約期至2027年4月，即為期3年。

舖位業主為資深投資者林清林及相關人士，於2020年底以3380萬元購入，以上述最新租金計，回報率約6.1厘。

疫情期開始租用 新租約期3年

資料顯示，紅伶飯店於2021年4月起租用該舖，當時正值新冠疫情期間，政府除實施限聚令，亦對食肆營業時間、每枱食客人數設限制，紅伶飯店當時以月租13.5萬元租用該舖、呎租約31元，若以最新續租金額計，即最新租金較3年前舊租約，加租約3.7萬元或27%。

擁50年歷史 羅家英曾光顧

事實上，紅伶飯店原於佐敦吳松街19號經營，擁有超過50年歷史，曾吸引不少名人光顧，如粵劇紅伶羅家英據稱亦曾光顧，惟該舖於2020年中結業，曾引起多間傳媒報道。

不過，紅伶飯店2021年宣布重開，同樣吸引不少傳媒及網紅到訪，新店除繼續提供潮洲菜晚市外，亦加入多款鑊氣小炒及午市，有不少網民均表示，紅伶飯店的食品，可讓人尋回昔日的老味道。

火鍋店9.8萬租尖沙嘴 平9%

不過，位於尖沙嘴等核心商業區「戰場」的食店，卻可減租續租。資料顯示，以花膠雞作火鍋湯底的「鮮入圍煮」，其租用的厚福街8號銀座式商廈H8的8樓全層，面積約2188方呎，最新以月租9.8萬元續租兩年、呎租約45元，除了較2021年6月鮮入圍煮首次租用時的月租10.8萬元，減租1萬元或約9%之外，亦較2013年首次獲一家餐廳租用時的月租11萬元為低，即最新續租租金，料為該舖位新低。

另外，餐飲集團A La Carte香港新近亦以月租約40萬元，租用旺角豉油街36至42號榮高樓地下2（38）號舖連一樓及二樓，舖位面積合共約5795方呎、呎租約69元，舖位用作該集團旗下、以南洋老街風情為主題的餐廳「鐵飯碗咖啡屋」之用。

明報記者

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