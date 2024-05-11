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財團申文錦渡建創科園 涉576萬呎樓面

【明報專訊】港府積極推進北部都會區發展，有財團向城規會提交申請，就上水文錦渡邊境一幅逾110萬方呎土地，發展為國際創新科技產業園，擬興建科研中心、數據中心、商業中心、人才公寓及私宅等，整個發展樓面料達576.5萬方呎。

擬加入住宅元素 涉2320伙

城規會文件顯示，上述申請地點位於文錦渡丈量約份第82約、第86約多個地段和毗連政府土地，鄰近邊境，地皮約110.29萬方呎，目前劃作農業、綠化地帶及政府、機構或社區地帶，申請人擬將土地改劃為其他指定用途（創新科技產業園），擬以總地積比率約5.23倍發展（非住用地積比佔3.57倍，住用地積比佔1.66倍），擬建3幢16層高科研中心、3座12層高數據中心、1幢6層高商業中心，另建5座樓高30至32層住宅大廈（將提供2320伙私宅），以及3座樓高30至31層、共1392個單位的住宅大廈，以作人才公寓宿舍。

初步預計2028年落成

項目總樓面達576.5萬方呎，預計人口約1萬人，初步規劃在2028年落成。上述申請由香港國際創科產業園有限公司，以及巨華發展有限公司提出，前者的註冊董事包括關治平、梁錦昌等，關治平為匯賢智庫成員之一。

申請人表示，政府將文錦渡至香園圍一帶，定為「口岸商貿及產業區」，申請地點鄰近深圳羅湖及多個邊境口岸，希望透過發展創新科技產業園，提供與科研相關的工作機會。

富臨觀塘物業擬改殘疾人士院舍

另外，富臨集團（1443）主席兼執行董事楊維或有關人士持有的觀塘鴻圖道90號工商物業，最新向城規會申請改劃，擬將物業改裝成殘疾人士院舍，以及附屬辦公室等用途，總樓面涉約4.24萬方呎。

據城規會文件顯示，申請人計劃將地下劃作辦公室、1至5樓為殘疾人士院舍、6至7樓為員工宿舍；經改裝後，料提供120至180個殘疾人士院舍牀位，以及10至30個員工宿舍牀位，總樓面維持4.24萬方呎。

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