高臨次輪售20伙 特色戶實呎2.66萬

資策執行董事何樂輝表示，是次推出之1房單位全數獲揀選，而昨日售出單位，成交價約496萬至1450萬餘元、實呎1.8萬至2.54萬元；項目昨日亦以招標，售出1伙連平台特色戶，實用面積239方呎，屬1房間隔，成交價637.9萬元、實呎2.66萬元；高臨上周推售以來共售約112伙、總銷售額近8億元。

新盤市場單日錄32宗成交

綜合市場消息，昨日市場錄約32宗一手成交，其中鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站朗賢峯售約8伙，包括4伙位於朗賢峯IIA期之單位，以招標售出，成交價2005.6萬至3503.2萬元、實呎2.23萬至2.75萬元，套現約9976.7萬元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，集團旗下火炭星凱‧堤岸，以招標形式售出第1座49樓B室，屬內置樓梯連接天台的「星‧連天」，實用面積1104方呎4房連套房設計、連平台和天台，成交價2594.4萬元、實呎2.35萬元；項目2021年底開售至今累售1155伙，佔全盤1335伙逾86%。

星凱‧堤岸特色戶2594萬沽

另綜合市場資訊，5月至今主要新盤錄約29宗撻訂，其中長實（1113）及港鐵合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast新錄撻訂，為第1B座31樓實用面積958方呎B室3房戶，原於5月初以2390.2萬元售出，惟顯示交易再未有進展，料買家撻訂遭沒收5%訂金涉119萬元。

ELize PARK首錄撻訂

另樂風旗下旺角ELize PARK首錄撻訂，為3月初以595萬元售出的15樓B室，實用面積243方呎1房戶，料買家遭沒收5%訂金涉29萬元。