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YOHO Hub II首輪210伙沽清 擬今加推 「撤辣」後4鐵路盤首賣全收旺場

【明報專訊】再有鐵路新盤開售，大型焦點新盤、新地（0016）旗下元朗現樓項目The YOHO Hub II，昨日進行首輪銷售共210伙，開售前收逾8700票，超購逾40倍，一如預期開出紅盤，即日悉數沽清。發展商擬於今日加推單位，部署在本周末進行次輪銷售。

明報記者 甘潔瑩

今年2月政府「撤辣」後，樓市瞬即轉旺，多個新盤開售亦大收旺場，儘管近期市况有放緩迹象，鐵路新盤挾地理優勢，亦能被熱捧，成銷情保證。The YOHO Hub II是「撤辣」後第四個開售的鐵路盤，早前已開售的鐵路盤包括將軍澳日出康城SEASONS系列、黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast、何文田朗賢峯，4個鐵路盤首輪銷情均報捷，首輪均全數沽清或接近售罄。

The YOHO Hub II自4月底公布首批188伙的折實均呎14,338元，重返2017年同系Grand YOHO第2期首推水平後，市場反應熱烈，其後加推94伙。昨日首輪銷售210伙，折實價682.92萬元起，整批折實均呎14,550元。

銷售分A、B兩組時段，A組買家需選購1個實用600方呎以上單位，最多購4伙；B組買家最多購兩伙。發展商安排A組買家在昨日早上10時到九龍站環球貿易廣場銷售處報到，現場人頭湧湧，買家眾多，排隊人龍由寫字樓3樓電梯大堂，延伸至商場及樓下停車場，買家連代理有數百人在場，場面熱鬧。

中原：大手客2500萬購兩伙3房

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行共有11組客購入The YOHO Hub II兩伙，其中最大手斥資近2500萬元購入兩伙3房戶。

另美聯住宅部行政總裁布少明則指出，該行有約7至8組買家有意購買兩伙或以上，其中有買家擬斥約2600萬元入市。

晉環更新價單 最高折扣達28.3%

同屬鐵路盤、由路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，昨日更新多張價單，部分單位減價及增加折扣優惠，買家可享最高折扣優惠達28.3%，1房售價由850萬元起，實呎由22,978元起。

南濤閣3房未補價560萬沽

25年升逾兩倍

一手市場暢旺，二手受壓，有白居二買家積極尋寶，黃竹坑南濤閣有3房戶呎價低於1萬元成交。市場消息指出，該單位為1座中層B室，實用589方呎，單位附裝修，原業主早前以598萬元放售（未補地價），獲白居二洽購，終減價38萬元或6.4%、以560萬元成交，實呎9508元。

原業主1999年2月在綠表市場以180萬元購入，持貨逾25年，帳面獲利380萬元或2.1倍離場。

[香港地產]

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