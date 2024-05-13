樂風部署推必發道兩工商新盤 涉逾310伙 ONE BEDFORD PLACE已獲入伙紙

【明報專訊】政府2月「撤辣」後，刺激用家、投資者重投物業市場；新晉發展商樂風集團，近年涉獵住宅及工商物業發展，繼年初推售旺角洗衣街住宅Elize PARK後，部署短期內推售兩個位於大角嘴必發道的工商物業，共涉約310個單位；樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團計劃推售的必發道100號甲級商廈ONE BEDFORD PLACE，已獲批入伙紙，而必發道71至75號TWO BEDFORD PLACE，屬新式工廈，預計今年第四季亦將獲入伙紙。
談及今年樓市，周佩賢指出，政府2月底「撤辣」後，住宅、特別是一手樓市交投急升，本港及非本地買家需求明顯增加；樓價方面，雖然暫時一手樓市偏向求量多於求價，但若美國下半年開始減息，相信全年樓價升幅可有5%至8%。
至於工商物業，周認為，若住宅交投持續熾熱，對工商物業亦具正面影響，惟工商物業交投，主要取決於利息走勢及整體經濟環境，若下半年開始減息，相信工商物業將受追捧。
TWO BEDFORD PLACE快將推售
樂風項目銷售及市場總監孫慧茹透露，早前已就ONE BEDFORD PLACE跟代理進行推廣，由於區內沒有甲級商廈供應，因而獲不少同區用家垂青；項目提供的標準單位，面積約381至1183方呎，亦設小量特色戶，料入場門檻較一般甲級商廈低，可吸引買家。
她續指出，集團亦計劃今季內，以樓花形式推售新派工廈TWO BEDFORD PLACE；項目提供約70個單位，面積約600至800方呎，稍後開展宣傳。
樂風集團投資管理總監梁鎮峯表示，ONE BEDFORD PLACE共設有3個商舖，其中地舖已獲咖啡店承租；至於集團插旗必發街發展的兩個工商項目，則主要是看準該區對外交通方便，前往機場、內地均便利，可以迎合到各類租客或企業的需求。
住宅發展方面，作為樂風在本港住宅頭炮的旺角Elize PARK，全盤提供52伙，2月起以招標形式推售，至今累售約30伙，估計套現逾2億元；除Elize PARK外，樂風今年擬推售另兩個住宅新盤，分別為深水埗基隆街項目、界限街項目，合共提供近200伙。