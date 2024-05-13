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上月工商物業成交303宗 按月增五成

【明報專訊】工商物業交投回暖，據中原（工商舖）統計，4月市場錄約303宗工商舖買賣成交、按月升近五成；同期涉買賣總金額約55.75億元，按月減少21%；中原認為，上月工商物業買賣反彈，相信是政府於4月舉行連串盛事奏效，帶動商業活動，加上工商物業價錢回落，吸引投資者入市。

涉買賣金額近56億 跌逾兩成

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，據該行統計，4月市場錄約303宗工商舖買賣、總成交金額約55.75億元，對比3月錄203宗、涉資70.76億元，按月分別增加49%及減少21%。

上月以商舖交投反彈最明顯，錄約68宗買賣成交，比3月增加27宗或66%；成交額約16.49億元，按月跌逾35億元或68%，但扣除3月荃灣愉景新城商場約40.2億元成交，4月成交金額按月有約36%增幅。

商舖交投68宗 反彈近七成

4月不乏商場項目易手，包括荃灣中心商場2期11至14座基座舖位，面積約4.4萬方呎，由資深投資者黎永滔以約2億元沽出；另佐敦THE AUSTIN PLACE地下1、2、3、5號舖連1樓，面積約7856方呎，以約1.49億元沽出，新買家為信興集團。

商廈則價量齊升，4月錄約41宗成交，按月增9宗或28%；成交額約14.98億元，按月增逾4億元或39%，其中中環美國銀行中心錄兩宗大額成交，包括山東如意集團沽出23樓全層樓面，面積約1.38萬方呎，作價約2.5億元，較2018年時購入價計，貶值約64%。

工廈4月錄約194宗買賣成交，按月增64宗或49%，成交額錄約24.27億元，按月增逾16億元或兩倍。

觀塘工廈單位叫價880萬放售

另外，美聯工商助理營業董事林冠豪表示，該行獲業主委託代理觀塘鴻圖道鴻圖工業大廈高層單位的放售事宜，建築面積約1907方呎，業主意向價880萬元、每方呎意向價約4614元，連租約；單位現時有用家租用，料新買家的租金回報約3厘。

[發展商專訪]

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