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港島三大屋苑連續兩個周末成交「吞蛋」

【明報專訊】剛過去周末（5月11及12日）適逢母親節，加上多個新盤推售，據中原統計，十大屋苑過去兩日僅錄約3宗成交，較對上一周（5月4及5日）的8宗跌62.5%，其中鰂魚涌太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園均「零成交」；可留意是，港島三大屋苑連續兩個周末未有「開單」，而上述3宗成交來自藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城。

中原高級分區營業董事柯勇表示，新都城2期第2座中層G室，實用面積363方呎兩房戶，以540萬元易手、實呎1.48萬元；原業主2014年7月以440萬元入市，帳面賺100萬元或23%。

另據美聯統計，過去兩日十大屋苑錄約5宗成交，按周減約3宗或37.5%，成交來自太古城、麗港城、美孚新邨及沙田第一城。

匯璽1房728萬沽 業主料損手9%

另一方面，南昌站匯璽II新錄二手蝕讓；美聯高級營業經理翟曉明表示，匯璽II第5B座中低層單位，實用面積346方呎1房戶，原業主叫價798萬元，放盤約1個月，議價後減70萬元或約9%，以728萬元易手、實呎2.1萬元；原業主2018年以763萬元一手購入，持貨近6年，帳面蝕35萬元或約4.6%，連現金回贈及其他使費，料有機會實蝕近70萬元或9%。

新界方面，中原分行經理蔡天賜表示，粉嶺牽晴間第6座中層H室，實用面積384方呎兩房戶，原業主減價32萬元或7%後，以423萬元易手、實呎1.1萬元；原業主2007年以118萬元購入，帳面賺約305萬元或2.6倍。

粉嶺名都兩房30年升值逾倍

美聯區域經理吳偉文表示，粉嶺名都第1座低層B室，實用面積399方呎兩房戶，原業主叫價448萬元，議價後減37萬元或8.3%，以410.8萬元易手、實呎1.02萬元；原業主早於1994年以183.4萬元購入，持貨30年，帳面賺逾227萬元或1.2倍。

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