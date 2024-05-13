moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

花都廣場實呎1.07萬 微升1%

【明報專訊】整體樓市交投於2月底「撤辣」後全面升溫，惟近日二手成交稍見放緩，不少屋苑出現蝕讓個案。5月截至8日，粉嶺及上水區共錄25宗二手成交，而區內大型屋苑粉嶺花都廣場，本月暫錄約兩宗成交，平均呎價10,706元；相關呎價暫時比上月微升1.4%，屋苑有單位於29年內升值1.6倍，原業主帳面獲利約252萬元。

明報記者 周悅蜓

中原區域營業董事陳國輝表示，粉嶺花都廣場第4座中層D室，實用面積370方呎兩房間隔，原業主開價約412萬元，日前議價後減價3.2萬元或不足1%，以408.8萬元易手、實呎約11,049元，新買家為上車客；原業主早於1995年以157萬元購入單位，持貨29年，是次轉手帳面獲利約251.8萬元離場，期內升值約1.6倍。

上車客409萬購兩房 業主帳賺逾倍

另有區內代理表示，目前業主減價空間不大，加上銀行估價低於預期，令區內交投出現拉鋸局面，成交量近月減約2至3%。

嘉熙兩房業主料損手28%離場

另外，大埔白石角半新盤嘉熙亦新錄成交；中原副分區營業經理徐家倫表示， 屋苑第5座高層A室，實用面積463方呎兩房間隔，原業主叫價約720萬元，議價後減價92萬元或12.8%，以628萬元沽出，實呎約13,564元；原業主2018年6月812.3萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕約184.3萬元或約23%，連其他使費有機會實蝕約224萬元或28%。

市區方面，再錄內地專才入市個案。美聯高級分區營業經理馬兆鋒表示，何文田半山壹號二期半山徑22號高層單位，實用面積1155方呎3房連套房間隔，向西方望市景，原業主叫價2480萬元，議價後減價400萬元或16%，以2080萬元成交、實價18,009元，新買家為內地客，經「高才通」計劃來香港後，承接單位自住；原業主2014年3月約1600萬元購入，持貨約10年，現帳面賺約480萬元或約30%。

內地專才2080萬購半山壹號3房

租賃方面，荃灣老牌屋苑荃灣中心，近日錄得高回報租賃成交；美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心第4座11樓D室，實用面積324方呎，業主月租開價1.2萬元，議價後減價200元或約1.7%，以1.18萬元租出，實用呎租約36元；業主2007年6月以79萬元買入單位，享近18%租金回報率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款