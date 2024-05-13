花都廣場實呎1.07萬 微升1%

明報記者 周悅蜓

中原區域營業董事陳國輝表示，粉嶺花都廣場第4座中層D室，實用面積370方呎兩房間隔，原業主開價約412萬元，日前議價後減價3.2萬元或不足1%，以408.8萬元易手、實呎約11,049元，新買家為上車客；原業主早於1995年以157萬元購入單位，持貨29年，是次轉手帳面獲利約251.8萬元離場，期內升值約1.6倍。

上車客409萬購兩房 業主帳賺逾倍

另有區內代理表示，目前業主減價空間不大，加上銀行估價低於預期，令區內交投出現拉鋸局面，成交量近月減約2至3%。

嘉熙兩房業主料損手28%離場

另外，大埔白石角半新盤嘉熙亦新錄成交；中原副分區營業經理徐家倫表示， 屋苑第5座高層A室，實用面積463方呎兩房間隔，原業主叫價約720萬元，議價後減價92萬元或12.8%，以628萬元沽出，實呎約13,564元；原業主2018年6月812.3萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕約184.3萬元或約23%，連其他使費有機會實蝕約224萬元或28%。

市區方面，再錄內地專才入市個案。美聯高級分區營業經理馬兆鋒表示，何文田半山壹號二期半山徑22號高層單位，實用面積1155方呎3房連套房間隔，向西方望市景，原業主叫價2480萬元，議價後減價400萬元或16%，以2080萬元成交、實價18,009元，新買家為內地客，經「高才通」計劃來香港後，承接單位自住；原業主2014年3月約1600萬元購入，持貨約10年，現帳面賺約480萬元或約30%。

內地專才2080萬購半山壹號3房

租賃方面，荃灣老牌屋苑荃灣中心，近日錄得高回報租賃成交；美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心第4座11樓D室，實用面積324方呎，業主月租開價1.2萬元，議價後減價200元或約1.7%，以1.18萬元租出，實用呎租約36元；業主2007年6月以79萬元買入單位，享近18%租金回報率。

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