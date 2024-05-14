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青衣受白居二帶動 5月12資助房成交

【明報專訊】房委會3月起正式放寬居屋擔保期至50年，加上新一輪4500個「白居二」批出，帶動該類物業交投急升。其中青衣本月暫錄得約20宗二手成交，居屋及公屋成交約12宗，佔比約六成，其中青雅苑錄4宗成交，交投最活躍，平均實呎7658元。

中原地產分行高級資深分區營業經理黃淑賢表示，青雅苑A座低層19室，實用面積443方呎，兩房間隔，獲「白居二」客以302萬元承接，實呎6817元。原業主早於1989年11月25.8萬元向房委會一手購入，帳面獲利276.2萬元或近11倍。

和明苑兩房440萬沽 25年升近3倍

另世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，一名區外白居二客以440萬元購入將軍澳和明苑和熙閣極高層6室，單位實用面積518方呎，兩房間隔，實呎8494元。原業主1999年7月以約112.6萬元向房委會一手購入，持貨約25年，帳面勁賺327.4萬元或2.9倍。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，據土地註冊處最新數據顯示，上月份全港錄得648宗居屋二手買賣登記（包括第二市場及自由市場），較3月份的347宗按月攀升87%，涉及約26.09億元，按月急增約99%，登記量及總值同創近13個月新高。陳海潮指出，「白居二」持證人於上月開始陸續加入戰場，加上最近一輪新居屋銷售已步入尾聲，部分向隅客回流二手市場，相信5月份二手居屋買賣登記量料可保持旺勢，有望向上突破至700宗水平。

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