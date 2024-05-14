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首都廣場撈底劏舖不足1個月炒貴3倍

【明報專訊】雖然零售市道仍然疲弱，但過往屢錄蝕讓的尖沙嘴「劏場」首都廣場，新近卻錄得一宗短炒大幅獲利個案，商場2樓一個迷你舖，上月中以42.8萬元售出，原業主持貨不足1個月，帳面勁賺近3.3倍。

74呎舖43萬沽 呎價5783元

上述物業為首都廣場2樓S85號舖，面積約74方呎，資料顯示，該舖曾於2013年以395.9萬元一手售予倪姓買家，至今年3月底，舖位獲一名董姓人士以10萬元承接，倪姓業主帳面勁蝕385.9萬元，蝕幅97.5%，為該場歷年蝕幅最大二手成交。不過董姓業主購入後，即透過拍賣行推出該舖拍賣，開價38萬元，至上月中該舖終獲一名陳姓買家以42.8萬元承接。換言之，該名董姓買家持貨不足一個月，帳面獲利32.8萬元或3.28倍，舖位最新呎價約5783元。

此外，「小巴大王」馬亞木家族近月先後沽出多個物業，其中深水埗北河街118號地下C號舖，新近以2600萬元售出，地舖連閣樓合共約950方呎，呎價約2.7萬元，買家為積珀有限公司，公司董事為「街市大王」建華集團董事長文卓培兒子文景華，而馬亞木2004年745萬元購入，帳面獲利1855萬元或近2.5倍。

街市大王2600萬購北河街舖

舖王鄧成波家族亦以3700萬元售出旺角彌敦道732號寬成樓地下及閣樓，合共約2689方呎，呎價約1.38萬元。買家為集星企業有限公司，公司董事為嘉年華酒樓集團負責人周經書及嘉年華東主之一古潤煌；鄧氏2010年以5100萬元購入，帳面蝕1400萬元或27%。另荃灣川龍街德昌樓地下C號舖，面積約750方呎，以2350萬元售出，呎價3.1萬元，該舖2018年曾以3568萬元售出，惟及後取消交易，最新成交價較6年前低約34%，原業主1971年以15.8萬元買入，帳面獲利2334.2萬元或148倍。

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