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「撤辣」後首月中原營業額7億創紀錄 代理紛發花紅 對後市未敢過分樂觀

【明報專訊】2月底樓市全面「撤辣」後，雖然至今樓價未見大幅回升，但交投量卻於短期內出現爆炸式增長，其中一手市場於「撤辣」後首月已錄逾4000宗成交，創逾11年單月新高，同時亦令地產代理生意應聲飈升。代理龍頭中原地產昨宣布香港住宅部3月份營業額高達逾7億元，為該集團開業46年以來新高，不但比去年平均每月營業額高約1.6倍，亦按月急升2.5倍。不過，4月份成交量已見回落，多家大型代理行未敢對後市過分樂觀。

明報記者 歐陽慧恩

中原宣布，香港住宅部首季共錄約11.06億元營業額，其中1月、2月因市場受濃厚觀望氣氛影響，成交量低迷，及至2月底政府全面「撤辣」後，樓市才正式升溫，並帶挈全季營業額與去年同期持平，而去年首季因全面通關亦曾出現小陽春，令該集團營業額一度急升，惟其後樓市表現回落。該集團香港住宅部全年營業額約32億元，較2021年高位約54億元回落41%，即平均每月約2.7億元，反映今年3月份該集團營業額為去年平均值的1.6倍。雖然至上月營業額回落至4.5億元，但仍較去年平均每月營業額高約67%。

3月按月升2.5倍 4月回落至4.5億

該集團同時宣布全線後勤可獲發0.4個月首季花紅，主任級或以上可獲0.6個月花紅，是去年首季的1.5倍及1.4倍，有關花紅將於本周五發放。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然近月營業額理想，但集團將持盈保泰，「始終整體經濟環境不算理想，5月成交量較之前有所放緩，所以分行數量亦較年初有所減少，不過目前（中原）代理人數比『撤辣』前增加了約200人。」

美聯黃靜怡：次季成交料挑戰1.62萬宗

另一代理龍頭美聯亦宣布，將向住宅部及香港置業後勤發放0.5個月花紅，而該集團去年首季花紅為0.4個月。該集團同樣表示未有擴充打算，但會按需要增加人手。美聯集團副主席黃靜怡表示，「撤辣」後本港住宅市場「價穩量升」，首季一二手住宅成交量共錄約1.51萬宗，較去年第四季上升超過六成。她又稱，展望次季，住宅交投將維持高水平，預計次季一二手住宅成交量可挑戰1.62萬宗水平，按季再升7%，較去年同期更大升達四成。至於利嘉閣亦早在上月已宣布，將向後勤發放相當於0.57個月至0.86個月薪金的首季花紅，較去年同期增約73%。

事實上，地產代理監管局早前公布，截至今年4月30日，全港持牌代理人數有39,173人，雖較3月份39,116人按月增57人或0.14%，連升兩個月，但同月整體物業買賣註冊宗數為9856宗，按月增4843宗或近1倍，即平均每3.9名代理可獲一張單，較去年11月12人爭一張單，競爭壓力明顯大減。

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