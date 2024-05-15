淘大長情業主438萬沽兩房 43年賺23倍

又一村花園特色戶3738萬沽

創屋苑3年新高

樓齡約38年、鄰近港鐵九龍塘站的又一村花園，新近錄得近年高價成交。中原首席分區營業董事余社朝表示，又一村花園B9座地下連花園特色戶，實用1425方呎，3房1套房連工人套房間隔，擁逾千方呎大花園，以3738萬元連車位沽出，實呎26,232元，為屋苑自2021年後成交價最高個案。原業主2005年約1638萬元連車位購入，帳面賺2100萬元或約1.28倍。

中原分區營業經理洪金興表示，觀塘凱滙本月半月暫錄約3宗二手成交，位於2座低層K室，實用550方呎，兩房梗廚間隔，享內園景，以898萬元沽出，實呎16,327元。同類同座中層K室，實用550方呎2房戶，3月份以833萬元沽，現成交價較2個月前高約65萬元或8%。最新成交單位原業主2018年12月939.37萬元一手買入，帳面蝕41.37萬元或4%，連使費料實蝕約85萬元或9%。

另外，市傳原由太陽城集團創辦人周焯華或相關人士持有的九龍站天璽月鑽璽高層A室，近日獲買家以5500萬元洽購至尾聲，實用1401方呎，原則4房雙套連工人套房，改為2房雙套連工人套房間隔，單位去年淪為銀主盤，由債權人新濠博亞接管，以現洽購價計，實呎39,258元。原業主2012年5450萬元購入，洽購價較買入價升50萬元或不足1%。