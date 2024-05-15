永倫灣仔強拍項目流拍 1個月內第2宗

上述物業為灣仔謝斐道52至58號（雙號）、分域街17至21號（單號）的商廈金鐘大廈，昨日以底價8.01億元進行強拍，但現場未有人承價，拍賣官宣布取消，即項目最終流拍。據了解，永倫集團並無就上述強拍遞交本票，但亦有指今次流拍，有機會與項目涉及逆權侵佔有關，但有關消息未獲相關人士確認。

項目估值8億 較兩年前跌約5%

值得一提，今次強拍的金鐘大廈，底價8.01億元，已較2022年5月遞交強拍申請時估值逾8.4億元低約4.6%，但永倫方面仍然未有承價。金鐘大廈早於1967年落成，地盤面積約4509方呎，現坐落於劃為「商業」用途的地帶，永倫集團當時持有該廈約86.67%，擬透過強拍統一業權作重建。

另資料顯示，今次為強拍史上第5宗流拍，亦為1個月內第2宗，對上一宗為金朝陽（0878）持有大部分業權的銅鑼灣希雲大廈，項目上月17日以底價24.25億元進行強拍，惟金朝陽未有承價而流拍。及後金朝陽向土地審裁處提出申請，包括延長舉行進一步拍賣之時間，即增額外3個月，同時申請下調底價，以便與該地段之當前市值一致。

至於史上首宗強拍流拍，為寶聲集團持有的九龍城獅子石道73及75號，項目2020年以底價逾2.233億元進行強拍，但當時寶聲因拍賣底價過高及未有反映實際市况，而未有到場出價，及後寶聲集團以私人收購形式統一業權，總收購價較強拍底價低數百萬元。