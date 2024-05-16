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上月十大屋苑平均呎租35.94元 逾4年新高

【明報專訊】暑假住宅租務旺季來臨前，據美聯研究部最新統計數據顯示，4月份以實用面積計算的私宅平均實用呎租，最新報約35.94元，相對3月份錄約35.83元，按月上升約0.11元或0.31%，除屬連升兩個月外，並創自2020年1月錄約36.18元後，過去51個月來、即逾4年來的按月新高紀錄。

分析：租務旺季將臨 次季料續升

美聯首席分析師劉嘉輝指出，展望第二季，隨住宅租務旺季即將重臨，部分內地學生提前來港租樓，加上外地專才持續來港，相信第二季租金仍有動力持續上升。

映灣園呎租按月升2.5%最勁

若以今年首4個月計算，相對去年12月錄約35.82元，上升約0.34%；反觀同期樓價卻仍錄跌幅，據美聯統計，今年首4個月仍錄約1.24%跌幅，意味期內出現「租金升、樓價跌」。

回顧4月表現，十大指標屋苑中，其中5個屋苑呎租上升。東涌映灣園上月平均實用呎租約28.8元，按月升幅最大，上升約0.7元或2.5%；鰂魚涌太古城、藍田麗港城，4月平均實用呎租分別約38.2元、31元，按月分別升約1.1%、1%；鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園，同期升幅則為0.6%和0.3%，至於天水圍嘉湖山莊，4月平均實用呎租約22.2元，按月持平。

康怡按月挫2.7% 跑輸其他屋苑

十大屋苑中，有4個屋苑於4月的平均實用呎租呈跌勢，其中鰂魚涌康怡花園，4月平均實用呎租金錄約35.5元，按月跌約1元或2.7%，為按月跌幅最大指標屋苑；另荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城、沙田第一城，4月平均實用呎租31.7元至41.5元不等，按月下挫0.3%至2.6%不等。

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