內地專才1.9萬租海之戀1房 呎租48元

家庭客4.8萬租帝峯．皇殿海景3房

梁仲維表示，上述新租客為內地專才，經常穿梭於本港和內地；而業主於2017年的一手購入價為666.9萬元，享租金回報率約3.4厘。

此外，香港置業營業經理周栢達表示，奧運站帝峯．皇殿新錄大單位租務成交，為第6座高層B室，實用面積1052方呎，3房連套房及儲物室間隔，向南望維港海景，業主叫價約5.2萬元，放租約4個月獲外區客洽詢，議價後減4000元或約8%，以4.8萬元租出，實用呎租約46元，新租客為家庭客，睇樓兩次後決定承租；業主於2016年以約2380萬元購入單位，享租金回報率2.4厘。

匯璽1房租2.1萬 租金回報3.7厘

另中原分行經理徐國樺表示，南昌站匯璽新錄1房租賃交投，為第3B座高層C室，實用面積363方呎、望海景，最新以2.1萬元租出，實用呎租約58元；業主於2024年2月以680萬元購入單位，持貨3個月即租出，享3.7厘租金回報率。

御龍山山景3房月租2.75萬

新界東方面，中原副分區營業經理周家傑表示，火炭指標屋苑御龍山，5月至今暫錄約6宗租賃成交，其中第5座高層D室，屬實用面積689方呎3房連套房間隔、望山景，業主開價約2.8萬元，議價後僅減價500元或約2%，以2.75萬元租出，實用呎租約40元，新租客為區外用家；業主2008年12月以646萬元購入單位，享約5.1厘租金回報率。