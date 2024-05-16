新盤5月至今累錄870宗成交

【明報專訊】新盤交投市况於2月底全面「撤辣」後，一度相當熾熱，但近日已漸放緩。綜合市場資訊，5月至今整體一手成交累錄約870宗，而昨日佛誔假期，一手成交錄約15宗，其中近日主力推售啟德跑道區MIAMI QUAY I的會德豐，同系將軍澳日出康城SEASONS系列售出兩伙，包括SEASONS PLACE第3B座35樓C室，實用面積338方呎1房戶，成交價530.1萬元，實呎1.56萬元；另PARK SEASONS第2A座23樓A室，實用面積448方呎兩房戶，以657.5萬元售出，實呎1.46萬元。