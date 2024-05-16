moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新盤5月至今累錄870宗成交

【明報專訊】新盤交投市况於2月底全面「撤辣」後，一度相當熾熱，但近日已漸放緩。綜合市場資訊，5月至今整體一手成交累錄約870宗，而昨日佛誔假期，一手成交錄約15宗，其中近日主力推售啟德跑道區MIAMI QUAY I的會德豐，同系將軍澳日出康城SEASONS系列售出兩伙，包括SEASONS PLACE第3B座35樓C室，實用面積338方呎1房戶，成交價530.1萬元，實呎1.56萬元；另PARK SEASONS第2A座23樓A室，實用面積448方呎兩房戶，以657.5萬元售出，實呎1.46萬元。

會德豐表示，SEASONS系列自3月推出至今累售718伙，套現逾45.4億元。

SEASONS系列佛誕售兩伙 吸金1187萬

昨日佛誔假期一手新盤成交，以餘貨為主，中海外（0688）啟德跑道區現樓維港1號，新售出第2A座10樓G室，實用面樍482方呎兩房戶，以847.4萬成交，實呎1.76萬元；該單位曾於2018年以1136.2萬元成交，較早前交易告吹，是次屬重售，成交價之差別，主要是買家付款辦法不同。

佳明（1271）青衣現樓明翹匯，新錄來自西九龍的客人，斥資1687.5萬元購入第1座29樓A室，屬實用面積807方呎3房戶，實呎2.09萬元；項目現餘7伙分層戶、6伙頂層複式特色戶待售。

此外，本周六次輪銷售213伙的新地（0016）元朗The YOHO Hub II，將於今日截止認購登記、明日抽籤，是次發售單位折實均呎15,640元。

YOHO Hub II次輪賣213伙 今截票

另綜合市場資訊，5月至今主要新盤累錄約35宗撻訂，其中新地何文田天鑄錄兩宗，買家同於2018年入市，包括第8座25樓C室，實用面積1410方呎4房戶，當時以5492.87萬元成交；另第5座19樓C室，實用面積1723方呎4房戶，當時作價6267.75萬元，據成交紀錄冊顯示，上述買家各自已付至少5%訂金，料發展商沒收訂金共約588萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款