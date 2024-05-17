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加多利峯撻訂複式戶4500萬再售出 成交價較5年前挫逾四成 實呎約2.1萬

【明報專訊】新盤本月交投稍為放緩，本月至今整體一手成交暫錄約880宗之際，個別市區豪宅早前撻大訂單位，發展商劈價後隨即售出。大鴻輝旗下何文田加多利峯，一伙於今年3月撻大訂的頂層複式戶，最新以4500萬元再售出，實呎2.1萬元，相較2019年3月成交價8000萬元，意味5年間跌價3500萬元或44%。不過，上述新成交價不包括車位，新買家亦未獲優先入住優惠。

明報記者 林可為

入伙約10年的何文田亞皆老街加多利峯，上述再售出的複式戶為28樓及29樓A室，實用面積2140方呎3房連書房設計、連826方呎天台，曾於2019年3月透過招標形式售出，當時連車位成交價8000萬元、實呎3.73萬元，屬項目最高價成交，買家當時亦有簽署正式買賣合約，惟今年3月18日取消交易撻大訂，料遭沒收20%訂金，涉約1600萬元。

成交價不包車位 未獲優先入住權

據成交紀錄冊顯示，單位昨再以4500萬元、實呎2.1萬元售出，較2019年3月成交價低3500萬元或44%。不過，今次新買家成交期180日（之前為360日，並可優先入住），另新成交價不包括車位（但買家有權購買項目1個商舖、3個車位），而之前8000萬元成交價包含一個車位。然而即使扣除車位因素，是次新成交價亦明顯低於之前價位。

朗賢峯4房3503萬沽 實呎2.6萬

其他一手豪宅亦持續錄成交，鷹君（0041）和港鐵（0066）合作的何文田站朗賢峯IIA期，新售出第1座16樓D室、實用面積1333方呎4房戶，成交價3503.32萬元、實呎2.62萬元；朗賢峯IIA期4月推出至今累售約55伙，估計吸金近20億元。恒地（0012）牽頭啟德跑道區天瀧，新售出第2座5樓A室，實用面積1173方呎4房戶，成交價3730.14萬元、實呎3.18萬元；項目去年中開售至今累售60伙，套現25.7億元。至於另一港鐵與路勁（1098）合作的黃竹坑港島南岸晉環，新沽出一伙實用面積370方呎1房戶，為第2A座33樓G室，成交價939.8萬元、實呎2.54萬元。

五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸，昨向傳媒開放望維港海景的現樓示範單位。五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，項目自3月開放現樓示範單位後，累售37宗成交、套現逾3億元；而2020年11月開售至今則累售422伙，佔項目單位總數688伙逾61%，平均成交呎價2萬元，吸金逾37億元，約六成為本地客，四成為內地人，並會惜售第1座、第2座的海景大戶，以今年3月售出的第1座22樓B室，實用面積1252方呎4房雙套戶，成交價3400萬元、實呎2.71萬元。

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