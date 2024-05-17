moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

黎永滔2800萬沽美麗都舖 15年帳蝕2000萬

【明報專訊】近期工商舖買賣轉活，有業主加快沽貨套現。資料顯示，尖沙嘴彌敦道54至64B號美麗都大廈地下34號舖及1樓28號舖，本月初以2800萬元易手，以總面積1067方呎計，呎價約2.62萬元。原業主為資深投資者黎永滔等，2009年4800萬元購入，帳蝕約2000萬元或42%。

中旅放售一籃子物業 市值近3億

香港中旅（0308）或有關人士持有的一籃子工商舖物業，現委託仲量聯行作獨家代理，涉3個商廈物業及3個地舖，面積共16,063方呎，市值約2.91億元，以公開招標形式出售，投標者可以一併或單獨購入上述物業，截標日期為今年7月3日。

該行又指出，上述放售物業包括土瓜灣馬頭圍道428號美善閣地下B商舖及1樓全層及平台、北角渣華道196至202號嘉富大廈地下1號舖（連天井）及2號舖、元朗教育路37號南天大廈地下4號舖，以及中環皇后大道中138號威享大廈17、18及21樓全層。

鄧成波家族放售中海日升中心 市值近4億

另鄧成波家族則委託戴德梁行獨家招標出售位於觀塘中海日升中心9個商舖連大型廣告位及12個車位，市值約3.8億元，以商舖面積約18,427方呎計，呎價約2.06萬元。若物業全數租出，每月租金收入約112萬元。據悉，鄧氏分階段買入該批舖位，共涉約5億元，若以3.8億元售出，即帳蝕約1.2億元或24%。

蔡栢能等拆售南豐廣場53車位 涉6884萬

資深投資者蔡栢能近日再度拆售將軍澳坑口南豐廣場車位，利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，是次拆售車位共53個，均位於B層，定價由126萬至145萬元不等，貼近屋苑近期二手車位成交價，並提供首年4厘租金回報，以及七成按揭（只借12個月，利息6厘，供款期內只供息不供本），該批車位總值約6884萬元，平均每個約130萬元。值得留意，如買家不需使用賣方提供的按揭及租金回報保證，可按訂價減6萬元，即折實約120萬元起，現時已售出15個車位，共套現約2000萬元。

蔡栢能2018年6月以1.665億元向南豐或相關人士買入南豐廣場111個車位，連同稅項每個車位平均成本約160萬元，蔡氏同年及在2022年兩度拆售，最初訂價約200餘萬元，至2022年訂價已下調至166萬至180萬元，而是次料為第二次減價。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款