黎永滔2800萬沽美麗都舖 15年帳蝕2000萬

中旅放售一籃子物業 市值近3億

香港中旅（0308）或有關人士持有的一籃子工商舖物業，現委託仲量聯行作獨家代理，涉3個商廈物業及3個地舖，面積共16,063方呎，市值約2.91億元，以公開招標形式出售，投標者可以一併或單獨購入上述物業，截標日期為今年7月3日。

該行又指出，上述放售物業包括土瓜灣馬頭圍道428號美善閣地下B商舖及1樓全層及平台、北角渣華道196至202號嘉富大廈地下1號舖（連天井）及2號舖、元朗教育路37號南天大廈地下4號舖，以及中環皇后大道中138號威享大廈17、18及21樓全層。

鄧成波家族放售中海日升中心 市值近4億

另鄧成波家族則委託戴德梁行獨家招標出售位於觀塘中海日升中心9個商舖連大型廣告位及12個車位，市值約3.8億元，以商舖面積約18,427方呎計，呎價約2.06萬元。若物業全數租出，每月租金收入約112萬元。據悉，鄧氏分階段買入該批舖位，共涉約5億元，若以3.8億元售出，即帳蝕約1.2億元或24%。

蔡栢能等拆售南豐廣場53車位 涉6884萬

資深投資者蔡栢能近日再度拆售將軍澳坑口南豐廣場車位，利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，是次拆售車位共53個，均位於B層，定價由126萬至145萬元不等，貼近屋苑近期二手車位成交價，並提供首年4厘租金回報，以及七成按揭（只借12個月，利息6厘，供款期內只供息不供本），該批車位總值約6884萬元，平均每個約130萬元。值得留意，如買家不需使用賣方提供的按揭及租金回報保證，可按訂價減6萬元，即折實約120萬元起，現時已售出15個車位，共套現約2000萬元。

蔡栢能2018年6月以1.665億元向南豐或相關人士買入南豐廣場111個車位，連同稅項每個車位平均成本約160萬元，蔡氏同年及在2022年兩度拆售，最初訂價約200餘萬元，至2022年訂價已下調至166萬至180萬元，而是次料為第二次減價。