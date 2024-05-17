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楊受成胞弟2400萬沽樂活台 實呎不足2萬 仍帳賺逾千萬

【明報專訊】「撤辣」後二手市場頻見名人沽貨成交，由英皇金融董事總經理、楊受成胞弟楊力成持有的跑馬地樂活台中層3房戶，實用1213方呎，3房1套連儲物室及工人房間隔，近日以2400萬元沽出，實呎19,786元，由於樂活台過往成交疏落，是次成交呎價料為屋苑最少3年新低。原業主2009年1360萬元購入，帳面仍大賺1040萬元或76%。

大型屋苑方面，元朗新盤THE YOHO Hub II明日開展次輪銷售前，同區指標屋苑YOHO Midtown新錄1房二手成交，美聯助理區域經理馮根明表示，YOHO Midtown第2座高層A室，實用面積約418方呎1房間隔，3個月前以約620萬元放售，議價後減價25萬元或4%，以約595萬元獲承接、實呎14,234元。原業主2013年以423萬元購入單位，現帳面獲利約172萬元或41%。

嘉湖3房508萬易手 17年升近3倍

利嘉閣分行經理張啟源稱，天水圍嘉湖山莊本月暫錄約15宗二手成交，已達上月全月22宗近七成水平，最新成交賞湖居2座低層A室，實用639方呎，3房1套間隔，望開揚景，原以580萬元放售，議價後減至508萬元易手，累減72萬元或12%，實呎7950元。原業主2007年約128萬元買入，持貨約17年帳面獲利約380萬元或近3倍。

將軍澳二手交投亦見活躍。中原分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳THE PARKSIDE 1A座中高層D室，實用541方呎，兩房連儲物室間隔，望內園景，以873萬元易手，實呎16,137元。原業主2021年4月以1000萬元購入，帳面蝕127萬元或13%，連使費料實蝕約180萬元或18%。

將中海景3房7個月來首破千萬成交

此外，美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳中心本月暫錄約7宗二手買賣，已超過上月全月4宗的紀錄，並新錄5月首宗逾千萬元二手成交，位於5座極高層C室，實用684方呎、3房1套間隔，望海景，以1012萬元易手、實呎14,795元，料為屋苑同類戶型自去年10月後，約7個月來首破千萬元成交。原業主早於2003年8月以228萬元一手購入，持貨約21年，帳面賺約784萬元或3.4倍。

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