moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

海璇園景1房呎租71元 逼近海景戶價

【明報專訊】私宅租賃市場於暑假旺季來臨前已漸見暢旺。美聯高級營業經理謝國安表示，北角海璇5A座高層D室，實用面積380方呎1房間隔，向東南望內園，以月租2.7萬元租出，實用呎租約71元，逼近屋苑海景單位呎租水平。業主2018年約1320.5萬元購入，租金回報約2.5厘。

大角嘴利奧坊系列屋苑亦連錄租賃成交。中原分行首席分區營業經理王秉義表示，利奧坊‧曦岸2座低層J室，實用193方呎，屬開放式間隔，望內園，以月租1.28萬元租出，實用呎租66元。

利奧坊‧曦岸開放式戶呎租66元

上述單位業主2020年6月474.7萬元購入，租金回報約3.2厘。現時整個利奧坊放租盤約10間，其中1房戶佔約7間。

香港置業分行營業經理周栢達稱，利奧坊．凱岸2座中層C室，實用面積約252方呎，1房間隔，向南望部分海景，以月租1.6萬元租出，實用呎租約63.5元，租客為內地客，睇樓1次即決定承租。業主2018年7月約694.1萬元購入，租金回報約2.8厘。

另外，美聯區域經理翟安暉指出，元朗GRAND YOHO 5座高層E室，實用899方呎，3房1套連士多房及工人套間隔，現以3.1萬元租出，呎租34.5元，租客為同屋苑業主，現租出原有單位後再轉租大單位，即所謂「雙租一族」。業主則於2018年1964.3萬元一手購入，租金回報約1.9厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款